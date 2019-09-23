«عيب تعاكس جارتك».. كواليس حرب شوارع في أرض اللواء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

مشاجرة - أرشيفية

العاشرة مساء أمس الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وسط محافظة الجيزة، حركة المارة طبيعية بجانب السيارات، الأمور تسير على ما يرام حتى تنامى صوت طلقات خرطوش تبدد معه كل شيء، كر وفر، صراخ وعويل وتراشق بزجاجات المياه الغازية خلف وراءه 3 مصابين برش خرطوش وسحجات وكدمات بالجسم، ليقضي قاطنو شارع المزرعة نحو 60 دقيقة من الرعب والقلق حتى وصلت قوات الشرطة بعد إبلاغ الأهالي للنجدة، للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وإعادة الهدوء مرة أخرة.

تلقى العميد أيمن الجيار بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمنطقة أرض اللواء، فضلا عن إطلاق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية. دفع اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بتعزيزات أمنية تحت إشراف مساعده لقطاع الشمال، اللواء فخر الدين العربي، وبمشاركة رجال البحث الجنائي بقيادة العميد عمرو

تلقى العميد أيمن الجيار بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمنطقة أرض اللواء، فضلا عن إطلاق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية.



دفع اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بتعزيزات أمنية تحت إشراف مساعده لقطاع الشمال، اللواء فخر الدين العربي، وبمشاركة رجال البحث الجنائي بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية للقطاع.



لم يحتج رجال الشرطة لدليل للوصول إلى مكان المشاجرة، فآثار الزجاج الذي افترش الشارع لا تزال شاهدة على الواقعة، وتبين أن عامل خردة أربعينيا، يتعاطى المواد المخدرة، تعرض لربة منزل، ما أثار غضب أسرتها الذين حضروا وعاتبوه "عيب تعاكس جارتك".



تطور الأمر إلى مشاجرة، أطلق على أثرها العامل أعيرة خرطوش عشوائيا، ورشقه الطرف الثاني بالزجاج، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الرئيسي والسلاح المستخدم و5 متهمين آخرين.



