جريمة

«عيب تعاكس جارتك».. كواليس حرب شوارع في أرض اللواء

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
العاشرة مساء أمس الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وسط محافظة الجيزة، حركة المارة طبيعية بجانب السيارات، الأمور تسير على ما يرام حتى تنامى صوت طلقات خرطوش تبدد معه كل شيء، كر وفر، صراخ وعويل وتراشق بزجاجات المياه الغازية خلف وراءه 3 مصابين برش خرطوش وسحجات وكدمات بالجسم، ليقضي قاطنو شارع المزرعة نحو 60 دقيقة من الرعب والقلق حتى وصلت قوات الشرطة بعد إبلاغ الأهالي للنجدة، للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وإعادة الهدوء مرة أخرة.
تلقى العميد أيمن الجيار بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بمنطقة أرض اللواء، فضلا عن إطلاق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية. دفع اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بتعزيزات أمنية تحت إشراف مساعده لقطاع الشمال، اللواء فخر الدين العربي، وبمشاركة رجال البحث الجنائي بقيادة العميد عمرو
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اشارة-مرور (4)

المرور تضبط 504 آلاف مخالفة و732 سائقا مسطولا في يوم

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء علاء متولي بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
جواز-سفر

«نصاب البحيرة» يبيع وهم العمل في الخليج بـ240 ألفا

رغم تعدد وقائع النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، فإن ضحايا تلك الحيلة في تزايد مستمر وكأنه عرض بدون نهاية، وتبقى يقظة رجال مباحث الأموال العامة هي الشيء الإيجابي الوحيد، تلك المرة دارت تفاصيل الواقعة في محافظة البحيرة، إذ تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية وآخرين، بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، بالنصب والاحتيال عليهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
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سلاح تركي

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الإثنين، في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز قويسنا، وذلك بعد ورود معلومات إلى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، تفيد بقيام المدعو "ف. ع. ع." 52 عاما، مزارع، ومقيم دائرة مركز قويسنا، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وعلى الفور، تم تكليف فريق من المباحث الجنائية تحت إشراف العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية. وتمكن الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط الورشة.
اطلاق- نار -في -فرح

لعنة «المجاملة» بالخرطوش تصيب شخصين في حفل زفاف

أصيب شخصان، اليوم، من "المعازيم" في أحد الأفراح بطلق نارى، بعد أن أطلق طالب أعيرة نارية بشكل عشوائي فى حفل زفاف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بنى سويف، ونقلا للمستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف، يفيد بإصابة شخصين من أبناء القرية، وهما "محمد أ. ح." 18 عاما، فران، مصابا بطلق ناري، ما أدى إلى إصابته برش خرطوش، وتهتك بعضد الزراع الأيمن وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، و"محمد م. ع." 35 عاما، صاحب محل، مصاب بطلق ناري أدى لإصابته برش خرطوش متفرق بالظهر، وتم تقله لمستشفى بنى سويف الجامعى.
قوات-الشرطة (2)

الشرطة تتصدى لمروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حبس-كلابشات

«مش هتشرب مخدرات».. عاطل يشوه وجه زوجته بمياه النار

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة اليوم الإثنين، حبس عاطل مقيم بمنطقة السناهرة في كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامه بسكب مياه النار على زوجته وتشويه وجهها، في حادث بشع كانت منطقة كفر سليم بالسناهرة، شاهدة عليه، حيث قام عاطل بسكب مياه نار فى وجه زوجته والاعتداء عليها وطعنها عدة طعنات، ما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها، بسبب مطالبتها له بالامتناع عن تعاطى المخدرات، وتم نقل المصابة لقسم الحروق بالمستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال مباحث قسم شرطة كفر الدوار من القبض على المتهم.
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