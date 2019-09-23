رياضة

الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف حكم لقاء المصري والحرس

تحرير:أحمد بركات ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
المصري
المصري
أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام لن توقع عقوبة على الحكم طارق مجدي بعد إدارته لقاء المصري وحرس الحدود، أمس الأحد، بالدوري، وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة جمال الغندور، ترفض إيقاف طارق مجدي، خاصة أن أخطاءه في اللقاء لم تؤثر في النتيجة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مساء الأحد أمام نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020).
وفي الدقيقة 73 شهدت المباراة تقدم فريق حرس الحدود بالنتيجة أمام المصري البورسعيدي، عن طريق اللاعب أحمد شرويدة، الذي استغل كرة ساقطة خلف دفاع الفريق البورسعيدي ليحرز هدف التقدم، وأدرك اللاعب البديل أوستن أموتو هدف التعادل لفريق المصري مع حلول الدقيقة 78، بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة بنجاح داخل الشباك. وفي
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