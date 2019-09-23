حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

وقت تناول الأدوية

أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف. يقول الدكتور روبرت دالمان، أستاذ مساعد في الساعات الجزيئية بكلية طب جامعة ووريك: "لكل شخص ساعات في الجسم تتحكم في معظم العمليات الفسيولوجية،