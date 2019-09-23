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حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
وقت تناول الأدوية
وقت تناول الأدوية
أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف. يقول الدكتور روبرت دالمان، أستاذ مساعد في الساعات الجزيئية بكلية طب جامعة ووريك: "لكل شخص ساعات في الجسم تتحكم في معظم العمليات الفسيولوجية،
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علامات-ضغط-الدم-المرتفع

تخدير اليدين والوجه.. احذر أعراض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت محاولة علاجه أمرا لا مفر منه، ولكن عليك أن تعلم أن تناول أطعمة غير صحية، تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بجانب أسلوب حياة غير صحي على الإطلاق، ينتج عنه أعراض تتمثل في الصداع المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى صعوبة في الحفاظ على التوازن، كما توجد أعراض خفية خطيرة يغفل عنها الكثير، ويتم التعامل معها كأنها أعراض ثانوية لأمراض أخرى، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
قلة فيتامين D

نقص فيتامين D يؤدي إلى وفاة مبكرة لمرضى السكري

نقص فيتامين D يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، عدم القدرة على امتصاص الكالسيوم، كما أن نقص كميته قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات الجديدة أن انخفاض معدلات فيتامين D يجعل الأشخاص أكثر عرضة للوفاة المبكرة، نتيجة الإصابة بمرض السكري، فعليك التغلب على هذه الحالة المرضية من خلال تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D؛ مثل المشروم وعصير البرتقال والكبدة الطازجة وصفار البيض. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
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