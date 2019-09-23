حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف
أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه.
يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف.
يقول الدكتور روبرت دالمان، أستاذ مساعد في الساعات الجزيئية بكلية طب جامعة ووريك: "لكل شخص ساعات في الجسم تتحكم في معظم العمليات الفسيولوجية،
وجدت دراسة هولندية جديدة أن تناول أدوية تخفيف الدم مثل الأسبرين في الليل، بدلا من الصباح، يمكن أن يقلل فرصتك في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بمقدار النصف.
يقول الدكتور روبرت دالمان، أستاذ مساعد في الساعات الجزيئية بكلية طب جامعة ووريك: "لكل شخص ساعات في الجسم تتحكم في معظم العمليات الفسيولوجية، حيث تحدد الوقت الذي تكون فيه نشيطا، ومتى يجب عليك أن ترتاح، بالإضافة إلى استقلاب الأدوية، ولهذا من الأفضل تناول بعض الأدوية في الليل وأخرى أثناء النهار".
إذن متى يكون الوقت مناسبا لتناول الأدوية؟
1- تناول حبوب الضغط ليلا
أدوية ضغط الدم تسمى مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، مثل إنالابريل، وليزينوبريل، فكل هذه الأنواع من الأدوية تقلل من ضغط تدفق الدم من خلال الدورة الدموية عن طريق الاسترخاء وتوسيع الأوعية الدموية.
وتشير الدراسات إلى أن المرضى الذين يتناولون أقراص ضغط الدم قبل النوم يلاحظون انخفاضًا أكثر وضوحًا، مقارنةً بأولئك الذين يتناولونها في الصباح.
ويقول "دالمان" إنه فور استيقاظك يكون ضغط الدم مرتفعا للغاية من أجل يقظة جسمك، وإذا كنت تتناول الأدوية قبل النوم مباشرة، فإنها تختلط بمجرى الدم خلال وقت النوم وتمنع الارتفاع في الصباح.
2- من الأفضل أخذ أدوية حرقة المعدة في السادسة مساءً
أدوية عسر الهضم الحمضي، تسمى مثبطات مضخة البروتون، وتعتبر الأكثر شيوعا لحرقة المعدة، أو ارتداد الحمض، حيث تعمل عن طريق الحد من كمية الحمض التي تنتجها المعدة.
حمض المعدة أعلى عن المعدل الطبيعي بين الساعة 7 مساءً وحتى منتصف الليل، لذا فإن تناول الأدوية في الـ6 مساءً يوقف ذروته.
كما كشفت دراسة حديثة أن ثلاثة أرباع المرضى الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون يشعرون بارتياح طويل الأمد بعد تناولهم نحو الساعة 6 مساءً.
3- لا يجب تناول الباراسيتامول في الصباح
الباراسيتامول، المعروف أيضًا باسم الأسيتامينوفين، يقلل من إنتاج المواد الكيميائية التي تجعل النهايات العصبية حساسة، لذلك على الرغم من أن سبب الألم لا يزال قائما، فقد نشعر به أقل.
يتم معالجة الباراسيتامول في الجسم عن طريق الكبد، كما أن الدواء أكثر سمية إذا تم تناوله في الصباح، حيث قال "دالمان" إن مستويات إنزيم NAPQI عالية في الصباح، والباراسيتامول يزيد هذا المستوى مما يراكم الإنزيم، لذلك من الأفضل تناوله في المساء عندما تكون مستويات الإنزيم منخفضة.
4- توقف النوبات القلبية مع تناول الحبوب وقت النوم
وارفارين هو دواء مضاد لتخثر الدم، كما يتم تناوله لمنع النوبات القلبية والسكتة الدماغية من خلال ترقق الدم لمنع حدوث جلطات دموية قاتلة في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ.
عند تناول تلك الحبوب وقت النوم فإنها تمنع العاصفة المثالية التي قد تسبب الأزمات القلبية والسكتات الدماغية بين الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف النهار.
كما يقول "داالمان": يتم إنتاج الصفائح الدموية أثناء الليل، مما يجعل الدم كثيفا ولزجا، مما يجعله أكثر عرضة للتجلط، وعند تناول تلك الأدوية وقت النوم فإنها تمنع السكتة الدماغية والنوبات القلبية في الليل.
5- حبوب التهاب المفاصل تحارب آلام الصباح
الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين والنابروكسين، تؤخذ من أجل الألم الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث يوقف هذا الدواء إنتاج إنزيمات تثير سلسلة من الالتهابات في المفاصل، مسببة الألم.
يجد معظم المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن آلامهم وتصلبهم أسوأ بكثير في الصباح، مما يجعلهم يتناولون حبوبهم لتخفيف الالم لكن قد يستغرق الأمر ساعات، لذا فإن أخذها قبل النوم أكثر فعالية.
وكشفت مراجعة علمية المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة للالتهابات تُطلق بثبات قبل وقت النوم، كان لديهم ألم أقل في الصباح، حيث تصل الحبوب إلى مجرى الدم ليلا مما يخلصك من المواد الالتهابية.