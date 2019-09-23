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بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
شركة توماس كوك - صورة أرشيفية
شركة توماس كوك - صورة أرشيفية
قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إيماك مرسى علم لتشغل وإدارة المطارات" اللواء هاني عقاب، إن شركة النيل للطيران المصرية سوف تتولى عملية نقل ركاب شركة توماس كوك البريطانية العالقين بمصر، مؤكدا أن هناك سياحا بريطانيين يتواجدون حاليا في مرسى علم لقضاء عطلاتهم، وأن شركة النيل ستنقل جميع سياح الشركة
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السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي يصل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
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توماس-كوك-للسياحة (2)

البريكست كبدها الخسائر.. «توماس كوك» تعلن إفلاسها

أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية، اليوم الاثنين إفلاسها، بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، والمجموعة مطالبة بالتنظيم الفوري لعمليات إعادة 600 ألف سائح من زبائنها بينهم 150 ألف سائح بريطاني. واعتبرت الشركة أن بريكسيت ساهم في إغراق الشركة في الديون، بسبب إرجاء الكثير من زبائنها لرحلاتهم. ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون زبون. ويشكل إفلاس الشركة ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
الدكتور-محمد-حجازي-رئيس-لجنة-التشريعات-بوزارة-الاتصالات (2)

الاتصالات: الإنترنت في مصر غير مراقب (فيديو)

أكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ليس كل ما يدور عبر الإنترنت في المواقع والعالم الافتراضي، "مُسجل" ومراقب، مشيرًا إلى أن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات الخاصة بالمواطنين مُجرم بموجب القانون. وقال "حجازي"، خلال حواره مع برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن القانون والدستور يحرمان التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، موضحا أن ما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم في جرائم السب والقذف فقط.
السيسى-صباح-الاحمد

شوارع الكويت تتزين بأعلام مصر استعدادا لزيارة السيسي

تزينت شوارع الكويت اليوم السبت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت. وانتشرت الأعلام المصرية والكويتية بالشوارع الرئيسية بالكويت، ابتداء من مطار الكويت الدولي، مرورا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي سيشهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وأبرزت مختلف الصحف ووسائل الاعلام الكويتية، الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الكويت.
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