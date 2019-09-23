بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

شركة توماس كوك - صورة أرشيفية

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إيماك مرسى علم لتشغل وإدارة المطارات" اللواء هاني عقاب، إن شركة النيل للطيران المصرية سوف تتولى عملية نقل ركاب شركة توماس كوك البريطانية العالقين بمصر، مؤكدا أن هناك سياحا بريطانيين يتواجدون حاليا في مرسى علم لقضاء عطلاتهم، وأن شركة النيل ستنقل جميع سياح الشركة