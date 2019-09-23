الدفع أو النشر.. السجن لشاب ابتز خطيبته السابقة بصور ومحادثات

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نصر البدراوي، بالسجن 10 سنوات على شاب هدد سيدة متزوجة كانت خطيبته السابقة عام 2014، بالتشهير بها ونشر صور ومحادثات تليفونية وتسجيلات صوتية بينهما وقت فترة الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء على غير الحقيقة وجود علاقة آثمة بينهما، لتدمير حياتها الزوجية وتشويه سمعتها، وابتزازها بمسح الصور والمكالمات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك في الجناية رقم 1141 لسنة 2019 كلى جنايات جنوب المنصورة.

تعود القضية إلى تقدم سيدة متزوجة تدعى "زينب م. م."، ببلاغ أبريل 2019، في دائرة قسم أول المنصورة، تتهم خطيبها السابق ويدعى "مصطفى م. ك."، موظف، بمحاولة التشهير بها وإفشاء محادثات صوتية ومكالمات هاتفية وصور كانت بينهما أثناء فترة الخطوبة عام 2014، كما اتهمته بالسب والقذف بألفاظ تخدش الحياء وإزعاج الغير