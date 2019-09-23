جريمة

الدفع أو النشر.. السجن لشاب ابتز خطيبته السابقة بصور ومحادثات

تحرير:رانيا الديداموني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نصر البدراوي، بالسجن 10 سنوات على شاب هدد سيدة متزوجة كانت خطيبته السابقة عام 2014، بالتشهير بها ونشر صور ومحادثات تليفونية وتسجيلات صوتية بينهما وقت فترة الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء على غير الحقيقة وجود علاقة آثمة بينهما، لتدمير حياتها الزوجية وتشويه سمعتها، وابتزازها بمسح الصور والمكالمات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك في الجناية رقم 1141 لسنة 2019 كلى جنايات جنوب المنصورة.
تعود القضية إلى تقدم سيدة متزوجة تدعى "زينب م. م."، ببلاغ أبريل 2019، في دائرة قسم أول المنصورة، تتهم خطيبها السابق ويدعى "مصطفى م. ك."، موظف، بمحاولة التشهير بها وإفشاء محادثات صوتية ومكالمات هاتفية وصور كانت بينهما أثناء فترة الخطوبة عام 2014، كما اتهمته بالسب والقذف بألفاظ تخدش الحياء وإزعاج الغير
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الحريق

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
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من 7 إلى 10 سنوات.. السجن لـ12 متهما في أحداث عنف المنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بحرق كنيسة قرية دلجا في نفس المركز عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، ففي الحكم الأول شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«عيب تعاكس جارتك».. كواليس حرب شوارع في أرض اللواء

العاشرة مساء أمس الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وسط محافظة الجيزة، حركة المارة طبيعية بجانب السيارات، الأمور تسير على ما يرام حتى تنامى صوت طلقات خرطوش تبدد معه كل شيء، كر وفر، صراخ وعويل وتراشق بزجاجات المياه الغازية خلف وراءه 3 مصابين برش خرطوش وسحجات وكدمات بالجسم، ليقضي قاطنو شارع المزرعة نحو 60 دقيقة من الرعب والقلق حتى وصلت قوات الشرطة بعد إبلاغ الأهالي للنجدة، للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وإعادة الهدوء مرة أخرة.
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قطع-اوتار-يد-تلميذ-بالمنصورة

التحقيق في قطع أوتار يد تلميذ ابتدائي بالمنصورة

أمر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية التعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإحالة مديرة مدرسة الشهيد عثمان بقرية البرامون التابعة لإدارة شرق التعليمية مركز المنصورة، ومسؤول الأمن بالمدرسة ومشرف الفناء، إلى الشئون القانونية واستبعادهم عن العمل للتحقيق، إثر تعرض تلميذ بالصف الثاني الإبتدائي إلى إصابة بكدمات وقطع بأوتار اليد اليسرى، بسبب غلق باب الفصل على يده خلال اليوم الدراسي، كما توجه عبد الرؤوف على رأس لجنة لزيارة التلميذ، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
سجن (2)

«الدفع أو الفضيحة».. تفاصيل تصوير سيدة لزوجها عاريا

"يا الدفع يا الفضيحة".. بتلك الكلمات هددت إسراء زوجها، وهي شابة من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، تملكها الطمع وسيطر عليها الشيطان، فقررت أن تخدر زوجها المسن الذي لم يمر على زواجهما أكثر من 8 أشهر، وحصلت على بصمته على إيصالات أمانة وشيكات وهو غائب عن الوعي ثم صورته عاريا لابتزازه ماديا وتهديده بفضحه، إذ نصبت شباكها حوله وأقنعته بالزواج منها لرغبتها في الاستقرار، خاصة أنها عاشت يتيمة ومطلقة ولديها طفل، وتمكنت من الحصول على قائمة منقولاته بقيمة 450 ألف جنيه.
حبس-متهمه

حبس سيدة صورت زوجها عاريا لابتزازه ماديا

أمرت نيابة المنصورة، اليوم الخميس، بحبس سيدة تعمدت تخدير زوجها وتصويره عاريا لابتزازه ومساومته على صرف مبالغ مالية كبيرة لها، مقابل مسح الصور والتعهد بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطار من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محام أحد المواطنين يتهم فيه زوجته الثانية بتخديره حتى غاب عن الوعي، وحصلت على توقيعه على دفتري إيصالات أمانة و10 عقود وأوراق أخرى تخص عمله كرجل أعمال، وصورته عاريا.
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سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
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