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السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
وأضاف السيسي: «إن اجتماعنا اليوم فرضة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة في شتى أنحاء الأرض، بناءً على مبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بدلا من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذي لن يتحقق سوى بتنسيق الجهود على المستوى الدولي، ويعد اعتماد
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توماس-كوك-للسياحة (2)

بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي يصل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
ياسمين-فؤاد-وزيرة-البيئة (3)

وزيرة البيئة: مصر نجحت في تغيير أجندة العمل العالمي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن مصر نجحت في تغيير أجندة العمل الدولي البيئي للتغيرات المناخية ووضع التكيف على قائمة وأولويات قمة المناخ، خاصة مع انصمام 107 دول إلى الإعلان السياسي الذي قدمته مصر لوضع ملف التكيف ضمن أولويات القمة والعمل البيئي الدولي خلال الفترة المقبلة، قائلة إن مصر في حالة تحول تنموي في كافة المجالات وتحاول الإسراع في ذلك، لكنها تضع نصب أعينها ما يحدث في العالم الخارجي، وأن الفكرة لا تقتصر فقط الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
تبول-لا-ارادى

نقل معلمة تسببت في تغوط تلميذ ابتدائي بالدقهلية

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، نقل معلمة وإحالتها للتحقيق بسبب منعها أحد التلاميذ بالصف الثاني الابتدائي، بمدرسة فيشا بنا الابتدائية 2 التابعة لإدارة أجا التعليمية، من الذهاب إلى دورة المياه في الحصة الأخيرة، ما تسبب في تبوله وتغوطه لا إراديا وسوء حالته النفسية. وأكد شاروبيم، في تصريحات صحفية، أهمية توفير خدمة جيدة للطلاب، وتيسير حصولهم على مطالبهم، كما قدم علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، الاعتذار لولي أمر الطالب واعدًا بتطبيق كل الإجراءات القانونية.
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي يصل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام القمة، يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره، ما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (2)

الخارجية: كلمة السيسي بالأمم المتحدة تتناول تحديات الشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعية العام للأمم المتحدة كانت دائمة لها واقع في طرح الرؤية المصرية إزاء التحديات الإقليمية وإذكاء أهمية مقاومة الإرهاب ووضع تصور شامل للعمل الدولي المشترك وقضايا التنمية وارتباط هذه القضايا بالأوضاع في أفريقيا والجهود التي تبذل في أفريقيا لتحقيق أجندة التنمية 2063. وأضاف شكري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه في كل دورة يكون هناك توجه ورؤية يتم طرحها لتعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار والأمن على المستوى الدولي وحل القضايا وتأكيد المسلمات العربية.
الرئيس-السيسى

غدا.. السيسي يلقي كلمة مصر أمام قمة المناخ بنيويورك

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ الدولية التي تعقد، غدا الإثنين، في المقر الرئيسي للمنظمة بنيويورك في إطار اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي السيسي كلمة أمام القمة يعرض خلالها وجهة نظر مصر وإفريقيا والدول النامية إزاء تغير المناخ الذي يعد من أخطر القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر للعالم بأسره بما يحتم رفع مستوى الطموحات والتعهدات في التصدي لها، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا.
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك (1)

السيسي في أرفع محفل عالمي.. ماذا يفعل الرئيس بنيويورك؟

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات الرفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، ويتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين.
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