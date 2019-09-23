السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».

وأضاف السيسي: «إن اجتماعنا اليوم فرضة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة في شتى أنحاء الأرض، بناءً على مبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بدلا من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذي لن يتحقق سوى بتنسيق الجهود على المستوى الدولي، ويعد اعتماد