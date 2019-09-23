تخدير اليدين والوجه.. احذر أعراض ضغط الدم المرتفع

الشعور بالضعف وعدم القدرة على التنفس أو التحدث، تعتبر جميعها من العلامات الخطيرة لضغط الدم المرتفع، وإذا كنت ترغب في علاج فعال، عليك بتناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت محاولة علاجه أمرا لا مفر منه، ولكن عليك أن تعلم أن تناول أطعمة غير صحية، تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بجانب أسلوب حياة غير صحي على الإطلاق، ينتج عنه أعراض تتمثل في الصداع المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى صعوبة في الحفاظ على التوازن، كما توجد أعراض خفية خطيرة يغفل عنها الكثير، ويتم التعامل معها كأنها أعراض ثانوية لأمراض أخرى، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".

ضغط الدم المرتفع يعتبر أحد الحالات المرضية الشائعة حول العالم، ففي كل عام يوجد العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بضغط الدم المرتفع، ويتم الكشف عن المرض بعد فترة طويلة من الإصابة، وآخر ما جاءت به الأبحاث والدراسات أن تخدير الوجه واليدين، قد يكون أحد أعراض ضغط الدم المرتفع، إذ لا تتجاهل مثل هذه الأعراض،