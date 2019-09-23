تخدير اليدين والوجه.. احذر أعراض ضغط الدم المرتفع

الشعور بالضعف وعدم القدرة على التنفس أو التحدث، تعتبر جميعها من العلامات الخطيرة لضغط الدم المرتفع، وإذا كنت ترغب في علاج فعال، عليك بتناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية
ضغط الدم المرتفع أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت محاولة علاجه أمرا لا مفر منه، ولكن عليك أن تعلم أن تناول أطعمة غير صحية، تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بجانب أسلوب حياة غير صحي على الإطلاق، ينتج عنه أعراض تتمثل في الصداع المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى صعوبة في الحفاظ على التوازن، كما توجد أعراض خفية خطيرة يغفل عنها الكثير، ويتم التعامل معها كأنها أعراض ثانوية لأمراض أخرى، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
ضغط الدم المرتفع يعتبر أحد الحالات المرضية الشائعة حول العالم، ففي كل عام يوجد العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بضغط الدم المرتفع، ويتم الكشف عن المرض بعد فترة طويلة من الإصابة، وآخر ما جاءت به الأبحاث والدراسات أن تخدير الوجه واليدين، قد يكون أحد أعراض ضغط الدم المرتفع، إذ لا تتجاهل مثل هذه الأعراض،
ضغط الدم المرتفع يعتبر أحد الحالات المرضية الشائعة حول العالم، ففي كل عام يوجد العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بضغط الدم المرتفع، ويتم الكشف عن المرض بعد فترة طويلة من الإصابة، وآخر ما جاءت به الأبحاث والدراسات أن تخدير الوجه واليدين، قد يكون أحد أعراض ضغط الدم المرتفع، إذ لا تتجاهل مثل هذه الأعراض، إضافة إلى ذلك، ضغط الدم المرتفع يتمثل في أن الدم الذي يضغط على الشرايين مرتفع بشكل كبير، مما يؤدي إلى تعقيدات طبية تهدد حياة الشخص، إذا لم يتم أخذ الاحتياطات الواجبة في الحال، كما يعرف باسم القاتل الصامت، لأنه لم يظهر في البداية بشكل واضح، فبالتالي يتسلل إليك في صمت دون معرفة.
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إذا لم يُعالج هذا المرض على الفور، قد يؤدي إلى الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وفي كثير من الحالات، قد يؤدي إلى الوفاة، إذ التعرف على العلامات من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، لتلقي العلاج على الفور، وبناء على ذلك، قال العديد من الأطباء، إن الشعور بالتخدير في اليدين يعني أنك معرض للإصابة بضغط الدم المرتفع، يتجاهل العديد من الأشخاص مثل هذه الأعراض، ولكن قد يكون في النهاية شيئا يمثل خطورة كبيرة، وذلك وفقًا لموقع "LiveStrong" الطبي، كما وضح الموقع قائلا: "ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى"، وإذا لم يتم التحكم في مستويات ضغط الدم، قد تتزايد الأعراض الجسدية.
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وطبقًا لما أفاده الموقع، بعض الأعراض غير محددة وقد يتم تجاهلها باعتبارها نتيجة ثانوية لبعض الحالات الأقل خطورة، وتشمل الصداع والتعب والقلق والارتباك، والإفراط في العرق أو الدوار، كما أن هذه الأعراض يمكن أن تزداد سوءًا وتؤدي في بعض الحالات إلى الموت المفاجئ"، كما أن السبب الشائع لتخدير اليدين، قد يتمثل في مشكلة بوظائف الأعصاب، إذ يجب التحدث إلى الطبيب على الفور إذا كنت تعاني من أي آلام في العضلات، أو التعرض لهبوط مفاجئ.
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فالشعور بالضعف وعدم القدرة على التنفس أو التحدث، تعتبر جميعها من العلامات الخطيرة لهذه الحالة، وإذا كنت ترغب في علاج طبيعي، عليك بتناول الأطعمة والمشروبات التي تقلل من ضغط الدم المرتفع، على سبيل المثال الخضراوات الورقية الغنية بالبوتاسيوم، والبنجر الأحمر واللبن، إضافة إلى الثوم والأعشاب والموز والشوكولاتة الداكنة والرمان، وبالنسبة للمشروبات، يمكنك تناول عصير التوت والكركديه، وتناول أيضًا كميات كافية من المياه، إضافة إلى زيت الزيتون.
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إذا شعرت بأي عرض بسيط، عليك بالذهاب للطبيب على الفور، في مثل هذه الأيام، الحالات المرضية الخطيرة، قد تختبئ وراء الأعراض الصغيرة، لا مانع من الذهاب للطبيب كل شهر من أجل إجراء فحص شامل.
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