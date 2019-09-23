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تخدير اليدين والوجه.. احذر أعراض ضغط الدم المرتفع

الشعور بالضعف وعدم القدرة على التنفس أو التحدث، تعتبر جميعها من العلامات الخطيرة لضغط الدم المرتفع، وإذا كنت ترغب في علاج فعال، عليك بتناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع
ضغط الدم المرتفع أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت محاولة علاجه أمرا لا مفر منه، ولكن عليك أن تعلم أن تناول أطعمة غير صحية، تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بجانب أسلوب حياة غير صحي على الإطلاق، ينتج عنه أعراض تتمثل في الصداع المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى صعوبة في الحفاظ على التوازن، كما توجد أعراض خفية خطيرة يغفل عنها الكثير، ويتم التعامل معها كأنها أعراض ثانوية لأمراض أخرى، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
ضغط الدم المرتفع يعتبر أحد الحالات المرضية الشائعة حول العالم، ففي كل عام يوجد العديد من الأشخاص المعرضين للإصابة بضغط الدم المرتفع، ويتم الكشف عن المرض بعد فترة طويلة من الإصابة، وآخر ما جاءت به الأبحاث والدراسات أن تخدير الوجه واليدين، قد يكون أحد أعراض ضغط الدم المرتفع، إذ لا تتجاهل مثل هذه الأعراض،
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قلة فيتامين D

نقص فيتامين D يؤدي إلى وفاة مبكرة لمرضى السكري

نقص فيتامين D يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية؛ على سبيل المثال، عدم القدرة على امتصاص الكالسيوم، كما أن نقص كميته قد يؤدي إلى هشاشة العظام، وإضافة إلى ذلك، أثبتت الدراسات الجديدة أن انخفاض معدلات فيتامين D يجعل الأشخاص أكثر عرضة للوفاة المبكرة، نتيجة الإصابة بمرض السكري، فعليك التغلب على هذه الحالة المرضية من خلال تناول أطعمة تحتوي على فيتامين D؛ مثل المشروم وعصير البرتقال والكبدة الطازجة وصفار البيض. وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "daily mail".
بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
مشكلات-صحية-تؤذي-الرجال

الخرف وألزهايمر.. مشكلات مرضية تهدد الرجال

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن المرأة هي الأكثر تحملا من الرجال في ما يتعلق بالأمراض؛ لذا يشعر الرجال بالخوف دائمًا من الإصابة ببعض الأمراض، ويحاولون قدر الإمكان حماية أنفسهم من الإصابات؛ على سبيل المثال، سرطان البروستاتا من الأمراض الشائعة التي تصيب العديد من الرجال، كما توجد مشكلات صحية متعلقة بالتهاب المفاصل، إضافة إلى أن الخرف والاضطرابات المعرفية قد تكون أحد مخاوف الرجال؛ لذا يجب التعامل معها بحرص شديد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "health line".
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