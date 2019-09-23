مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،

ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة