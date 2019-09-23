رياضة

مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
الأهلي
الأهلي
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
ويعد المارد الأحمر هو صاحب المعنويات المرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك، للمرة الـ11 في تاريخه تحت قيادة مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي  خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة
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رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
المصري

الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف حكم لقاء المصري والحرس

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام لن توقع عقوبة على الحكم طارق مجدي بعد إدارته لقاء المصري وحرس الحدود، أمس الأحد، بالدوري، وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة جمال الغندور، ترفض إيقاف طارق مجدي، خاصة أن أخطاءه في اللقاء لم تؤثر في النتيجة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مساء الأحد أمام نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020).
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
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ميتشو

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
مران -الأهلي- في -غينيا‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام كانو سبورت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية مساء اليوم السبت على ملعب مالابو ضمن مباريات الذهاب من دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. ويعول المارد الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل غينيا الاستوائية خصوصًا وأنها المباراة الأولى تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي خلف المُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
الاهلي-وسموحة (12)

فرج عامر: تلقيت اتصالا لحل أزمة البث التليفزيوني

خرج محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من جديد وأكد أنه تلقى مكالمة تليفونية من الشركة الراعية، لبحث أزمة البث التليفزيوني حول سداد مستحقات النادي المالية، بعد أن قرر رئيس الفريق السكندري، عدم إذاعة لقاءاته خلال الموسم الجديد، المقرر انطلاقه في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020. وكان فرج عامر قد علق في وقت سابق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".
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