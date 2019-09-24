حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

دبلوماسي لكن سطحي.. تعرف على برج الميزان أكثر

معروف عن الميزان أنه شخصية دبلوماسية إلى أبعد الحدود، ولهذا فإن لديه القدرة على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولكن ليس لديه صبر كثير للاستماع المطول
تحرير:فيروز ياسر ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
برج الميزان
برج الميزان
انظر من حولك وراقب جيدا الأشخاص، وستعرف حقا صفات كل شخص من خلال تصرفاته وملامح وجه، ومواليد برج الميزان لطيفون للغاية، يحبون السلام النفسي ولا يبحثون عن المشكلات على الإطلاق، حيث يحتفلون بعيد ميلادهم بداية من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر. بالطبع لكل شخص عيوب ومميزات، ومن المهم معرفة أن مواليد الميزان لا تظهر عيوبهم على الفور، ولكن كل السمات الشخصية الجميلة تجذبك في الحال، وذلك لأن معاملتهم رقيقة وبالطبع قلبهم نقي، وإذا أردت إخراج أسوأ ما فيهم عليك القيام بعدة محاولات، ولكن كن متأكدا أن البرود يستفزهم كثيرا.
إذا كنت تتعرف لأول مرة على مواليد الميزان، فعليك التقرب إليه ومعرفة ما يكنه بداخله، وكن على علم أنه لا يخرج جميع أوراقه وحتى مشاعره بسهولة، لذا دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع GaneshaSpeaks Official Site. اقرأ أيضا: عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك ستجده متحدثا لبقا  مولود برج الميزان من
اقرأ المزيد
برج العذراء

عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك

برج العذراء معروف بطلته الغريبة، فهو شخص يمشي على قشر بيض، هاديء في ملامحه وتصرفاته، وبحمل من البرود ما يثير استفزازك، ولكن هذا لا يعني أنه شخص سيء ولا يحمل اي صفات تحبها، بل هو محبوب للغاية وعشري وفي حالة وقوعه في الحب سيكون عاشق لدرجة لا تتوقعها، كما أنه صديق مخلص بالرغم أن اصدقائه قليلون. إذا كنت برج العذراء وتبحث عن شريك حياتك، لكنك في حيرة من امرك حول البرج المتوافق معك، فيمكننا مساعدتك فيما يخص هذا الأمر بكل سهولة، لتعيش قصة حب كما تحلم تماما.
التعبير-عن-الغضب

«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.
لا تطلب مئة صديق.. صديق برج العذراء يكفي!

«صريح وقد يسيء فهمك».. هل صداقتك مع العذراء تدوم؟

الصداقة ليست شيئا سهلا، بل تحتاج إلى اختيار الشخص الصحيح الذي يخاف عليك، يصبح سندك وقت الحاجة، ويستطيع تقديم كل ما تحتاجه في الوقت المناسب، ولأن الخلافات والشدة كالغربال، فإن هذا الصديق يظهر معدنه في تلك المواقف. إذا كنت تريد أن تصبح صديقا لبرج العذراء، فإن هذا الأمر ليس سهلا يحتاج منك معرفة شخصيته جيدا، ورؤيته للصداقة، وذلك من أجل المساعدة في دوام الصداقة قبل أن تتأذى، خاصة وأن هذا البرج يحمل صفات يتفرد بها عن باقي الأبراج، لذا تعرف على صديقك العذراء المستقلبي جيدا وفقا لما ذكره موقع Power of Positivity.
اقرأ المزيد من الأخبار
برج العذراء

عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك

برج العذراء معروف بطلته الغريبة، فهو شخص يمشي على قشر بيض، هاديء في ملامحه وتصرفاته، وبحمل من البرود ما يثير استفزازك، ولكن هذا لا يعني أنه شخص سيء ولا يحمل اي صفات تحبها، بل هو محبوب للغاية وعشري وفي حالة وقوعه في الحب سيكون عاشق لدرجة لا تتوقعها، كما أنه صديق مخلص بالرغم أن اصدقائه قليلون. إذا كنت برج العذراء وتبحث عن شريك حياتك، لكنك في حيرة من امرك حول البرج المتوافق معك، فيمكننا مساعدتك فيما يخص هذا الأمر بكل سهولة، لتعيش قصة حب كما تحلم تماما.
وصفات-طبيعية-لبشرة صافية (1)

فكري مرتين قبل وضع هذه الأشياء على بشرتك

نصائح الأمهات من أجل عناية بناتهن بالبشرة متوارثة، فكل أم تعطي وصفاتها التي استخدمتها من قبل بالجدة، وبالرغم أن الكثير منها ينفع لكن بعض الوصفات لا تناسب جميع أنواع البشرة. وبالرغم من أن كل فتاة تحب استخدام المنتجات الطبيعية بدلا من الكميائية الموجودة في المنتجات المختلفة، فإن بعضها قد يؤذي البشرة ويسبب لها التهابات وتفاقم الحبوب بمختلف أنواعها. إذا كنت تستخدمين عصير الليمون أو معجون الأسنان من أجل التخلص من البكتيريا التي تسبب الحبوب، فعليك معرفة الأشياء التي يجب التفكير مرتين قبل وضعها على بشرتك، وذلك حسبما ذكر موقع HuffPost.
جفاف البشرة

كيف تقشرين بشرتك بالطرق الصحيحة حسب نوعها؟

مع التقدم في العمر، يتباطأ معدل دوران الخلايا وتجددها، ويمكن للجلد الميت أن يبقى لفترات طويلة، مما يجعل البشرة غير جذابة، وولهذا فإن التقشير مهم في تلك المرحلة، حيث يمكنه أن ينعش بشرتك، ويخفي اللون الباهت كما يعيد إلى بشرتك الإشراق. إذا كنت مستعدة لإطلاق الوهج الداخلي ليظهر على بشرتك، فإليك كل ما تحتاجين إلى معرفته حول التقشير للحصول على بشرة خالية من العيوب بعد إهمالك لها لفترة طويلة من الوقت، مما زاد الأمر سوءا ولكت لا تقلقين، وذلك حسبما ذكر موقع The Trend Spotter.
التعبير-عن-الغضب

«الحمل يحرق ما حوله».. كيف يعبر كل برج عن غضبه؟

نحن بشر ونغضب من وقت لآخر، فالغضب مثل الفرح والحزن له أوقات معينة، حيث نخرج عن شعورنا ونحاول التعبير عما يضايقنا من خلاله. ربما تحدث أشياء قد لا تستطيع تحملها أو ذكر أحدها، كأن يكون موضوعا حساسا خاصا بك، وحينها تشعر بالجرح والأذى، فلا تجد أمامك سوى الغضب كرد فعل. وفي كثير من الأحيان قد لا يسيطر بعض الأشخاص على غضبهم، وآخرون لا يغضبون إلا بعد صبر طويل، وكل برج يعبر عن غضبه بطريقة مختلفة، وإذا كنت تعرف برجك، فعليك التأكد من طريقة تعبيرك عن غضبك للسيطرة على الأمور حسبما ذكر موقع Power of Positivity.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]