دبلوماسي لكن سطحي.. تعرف على برج الميزان أكثر

معروف عن الميزان أنه شخصية دبلوماسية إلى أبعد الحدود، ولهذا فإن لديه القدرة على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولكن ليس لديه صبر كثير للاستماع المطول

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

برج الميزان

انظر من حولك وراقب جيدا الأشخاص، وستعرف حقا صفات كل شخص من خلال تصرفاته وملامح وجه، ومواليد برج الميزان لطيفون للغاية، يحبون السلام النفسي ولا يبحثون عن المشكلات على الإطلاق، حيث يحتفلون بعيد ميلادهم بداية من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر. بالطبع لكل شخص عيوب ومميزات، ومن المهم معرفة أن مواليد الميزان لا تظهر عيوبهم على الفور، ولكن كل السمات الشخصية الجميلة تجذبك في الحال، وذلك لأن معاملتهم رقيقة وبالطبع قلبهم نقي، وإذا أردت إخراج أسوأ ما فيهم عليك القيام بعدة محاولات، ولكن كن متأكدا أن البرود يستفزهم كثيرا.

إذا كنت تتعرف لأول مرة على مواليد الميزان، فعليك التقرب إليه ومعرفة ما يكنه بداخله، وكن على علم أنه لا يخرج جميع أوراقه وحتى مشاعره بسهولة، لذا دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع GaneshaSpeaks Official Site. اقرأ أيضا: عذراء وتبحث عن شريكك؟.. هذه الأبراج تناسبك ستجده متحدثا لبقا مولود برج الميزان من