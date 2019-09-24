دبلوماسي لكن سطحي.. تعرف على برج الميزان أكثر

معروف عن الميزان أنه شخصية دبلوماسية إلى أبعد الحدود، ولهذا فإن لديه القدرة على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولكن ليس لديه صبر كثير للاستماع المطول
انظر من حولك وراقب جيدا الأشخاص، وستعرف حقا صفات كل شخص من خلال تصرفاته وملامح وجه، ومواليد برج الميزان لطيفون للغاية، يحبون السلام النفسي ولا يبحثون عن المشكلات على الإطلاق، حيث يحتفلون بعيد ميلادهم بداية من 23 سبتمبر وحتى 23 أكتوبر.
بالطبع لكل شخص عيوب ومميزات، ومن المهم معرفة أن مواليد الميزان لا تظهر عيوبهم على الفور، ولكن كل السمات الشخصية الجميلة تجذبك في الحال، وذلك لأن معاملتهم رقيقة وبالطبع قلبهم نقي، وإذا أردت إخراج أسوأ ما فيهم عليك القيام بعدة محاولات، ولكن كن متأكدا أن البرود يستفزهم كثيرا.
إذا كنت تتعرف لأول مرة على مواليد الميزان، فعليك التقرب إليه ومعرفة ما يكنه بداخله، وكن على علم أنه لا يخرج جميع أوراقه وحتى مشاعره بسهولة، لذا دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع GaneshaSpeaks Official Site.
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ستجده متحدثا لبقا
مولود برج الميزان من
إذا كنت تتعرف لأول مرة على مواليد الميزان، فعليك التقرب إليه ومعرفة ما يكنه بداخله، وكن على علم أنه لا يخرج جميع أوراقه وحتى مشاعره بسهولة، لذا دعنا نساعدك حسبما ذكر موقع GaneshaSpeaks Official Site.
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ستجده متحدثا لبقا
مولود برج الميزان من الأشخاص الذين يعرفون الحديث اللطيف كثيرا، حتى إن طريقة كلامه تجذبك في البداية قبل التحدث إليه عن قرب، وهذه الصفة تعتبر سلاحا ذا حدين تبعا للطريقة التي يستخدمها، فهي تفيده في تكوين صداقات والحصول على عمل وتوطيد العلاقات بينه وبين مجموعة من الأشخاص، لكن لديه جانب ماكر، وهو ما يساعده في تحقيق هذا الجانب اللباقة.
رومانسي ولكن لا يظهر منذ البداية
فور مقابلتك لمولود برج الميزان، ستجده شخصا باردا لا يكن أي مشاعر بداخله، ولكن في الحقيقة هو شخص رومانسي يحمل الكثير داخله ولكن لا يخرجه بسهولة، حتى إن البدايات الأولى في الحب لا تظهر كما تتوقع نظرا لأنه دائما ما يريد بناء حاجز بينه وبين الأشخاص خوفا من كسر قلبه.
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جذاب كثيرا
الضحكة والابتسامة لا تفارق برج الميزان، حيث لديه القدرة على اختيار المواضيع الممتعة، وبالتالي يضيف البهجة إلى من حوله، حتى إنه عندما يكون غير موجود فإنه يترك أثرا.
يبحث عن العدل دائما
الميزان لا يحب الظلم أبدا، ودائما ما يبحث عن العدالة، وعلى الرغم من أن لديه بعض الأساليب الماكرة لكن لا يستخدمها في ظلم شخص أو أخذ حق ليس حقه.
دبلوماسي وحيادي
معروف عن الميزان أنه شخصية دبلوماسية إلى أبعد الحدود، ولهذا فإن لديه القدرة على الاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولكن ليس لديه صبر كثير للاستماع المطول، وفي حالة وجوده في نقاش حاد بين طرفين فغالبا ما يصبح على الحياد.
سطحي في كثير من المواقف
عند اقترابك من برج الميزان ستتفاجأ بأنه شخص سطحي في كثير من الأمور، فدائما ما يجذبه الجمال الخارجي والماديات، ويتجاهل كثيرا الجمال الداخي والأمور التي قد تكون في كثير من الأحيان جيدة.
يحب الوحدة
قد تجد أن الميزان شخص محب للاكتئاب، ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك، بل غالبا ما يبحث عن الوحدة، ومن الممكن أن يتظاهر بالمتعة وهو وحيد.
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لا يثق كثيرا بنفسه
يمكن بسهولة أن يتأثر الميزان بآراء الأشخاص الآخرين، ولهذا دائما ما يغير رأيه، وفي تلك الحالة لن يعرف أحد ما إذا كان سيفى بوعده.
غير حاسم
أحد أصعب الأمور التي يواجهها الميزان هو اتخاذ قرار، حيث يكون من الصعب عليه تحديد ما هو أفضل بالنسبة له، والذي قد يصبح عقبة كبيرة في طريقه، ولهذا عليه أن يثق بنفسه كثيرا.
يهتم كثيرا بالماديات
نظرًا لأن لديه رغبة قوية في توفير وسائل الراحة المادية، فقد يميل إلى إهدار الكثير من المال في الكماليات غير الضرورية، كما أنه يبحث عن الماديات بشكل زائد.
بعد معرفتك للصفات التي يحملها برج الميزان، عليك الاقتراب منه لترى عيوبه واضحة قبل أن تدخل في علاقة جادة معه.