رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

رمضان صبحي

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.

وبعد تسجيله الهدف، احتفل رمضان صبحي على طريقة "بيبيتو" لاعب البرازيل في مونديال 1994، احتفالا بمولوده الجديد زين الذي استقبله قبل أيام قليلة. الأهلي سيطر على أغلب فترات المباراة، بينما اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي، وتعرض مروان محسن للإصابة في كرة مشتركة،

وبعد تسجيله الهدف، احتفل رمضان صبحي على طريقة "بيبيتو" لاعب البرازيل في مونديال 1994، احتفالا بمولوده الجديد زين الذي استقبله قبل أيام قليلة.



الأهلي سيطر على أغلب فترات المباراة، بينما اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي، وتعرض مروان محسن للإصابة في كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليشارك جونيور أجاي بدلًأ منه.



وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "قفشة"، رمضان صبحي، جيرالدو دا كوستا، مروان محسن.



وجلس على دكة البدلاء، شريف إكرامي ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وحسام عاشور.



