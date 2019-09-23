رياضة

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
وبعد تسجيله الهدف، احتفل رمضان صبحي على طريقة "بيبيتو" لاعب البرازيل في مونديال 1994، احتفالا بمولوده الجديد زين الذي استقبله قبل أيام قليلة. الأهلي سيطر على أغلب فترات المباراة، بينما اعتمد سموحة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد الشناوي، وتعرض مروان محسن للإصابة في كرة مشتركة،
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مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
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الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف حكم لقاء المصري والحرس

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن لجنة الحكام لن توقع عقوبة على الحكم طارق مجدي بعد إدارته لقاء المصري وحرس الحدود، أمس الأحد، بالدوري، وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن لجنة الحكام بالجبلاية برئاسة جمال الغندور، ترفض إيقاف طارق مجدي، خاصة أن أخطاءه في اللقاء لم تؤثر في النتيجة. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري مساء الأحد أمام نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الممتاز للموسم الجديد (2019- 2020).
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بعد تولي حسام البدري.. منتخب مصر مطلوب في زامبيا

طلب منتخب زامبيا مواجهة منتخب مصر وديا، خلال شهر أكتوبر المقبل، من خلال إحدى شركات التسويق، ومن المقرر أن يحسم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، رأيه في العرض خلال الأيام المقبلة. وقال البدري إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة، لتقديم الجهاز الفني الجديد إلى جانب الإعلان عن خطة المرحلة المقبلة، حيث إنه استقر على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذي يضم محمد بركات مدير المنتخب، وطارق مصطفى مدربا عاما، وأحمد أيوب مدربا، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.
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ياسر إبراهيم - فرحة الأهلي

مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
ميتشو

فايلر يستبعد 6 لاعبين من تشكيل الأهلي أمام سموحة

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد 6 لاعبين من تشكيل فريقه، الذي سيخوض به مباراة سموحة، والمقرر لها في الخامسة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، واستبعد فايلر كلا من "علي لطفى، أحمد فتحي، أليو ديانج، صالح جمعة، أحمد الشيخ، صلاح محسن"، وخضع السداسي لتدريبات صباح اليوم، تحت قيادة ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق، وسامي قمصان، المدرب المساعد، وتوماس بينجيللي، مدرب أحمال الفريق.
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قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.
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عبدالحفيظ مدير الكرة الذي تخلى عن مبادئ وقيم الأهلي

دائما ما يثير الجدل بتصريحاته، ويشغل نفسه بالشو الإعلامي يستهدف منه اللعب على مشاعر جماهير النادي تاركًا منصبه الذي يشغله كمدير للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والملفات التي تولاها للإشراف عليها، تفرغ للرد على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وابنه أمير مرتضى المشرف على الكرة، من خلال قفشة أو دعابة أو سخرية، في المقابل لم ينجح في القيام بمهام عمله الأصلي وفشل فيه إلى حد كبير بدليل كم المشكلات والأزمات التي ظهرت على مدار الفترة الماضية بين لاعبي الأهلي من ناحية وبينهم وبين الجهاز الفني من ناحية أخرى.
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