بتكليف رئاسي.. خطة شاملة لإنقاذ بحيرات مصر

وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة تتضمن جدولا زمنيا بتوقيتات محددة للانتهاء من أعمال الإزالات بالإضافة لخطة تسكين الأهالي في أماكن بديلة في مشروع بشاير الخير

تحرير:أ.ش.أ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م

اجتماع الرئيس مع الحكومة - أرشيفية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية.

واستعرضالاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط والتي تقع جنوب الأسكندرية وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 17 ألف فدان بمسطح مائي حوالي 15ألف فدان، ويصل متوسط الإنتاج السنوي للبحيرة من الأسماك نحو 8000 طن عام 2017 ويبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة (2300) مركب صيد يعمل عليها عدد (10000)