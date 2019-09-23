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بتكليف رئاسي.. خطة شاملة لإنقاذ بحيرات مصر

وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة تتضمن جدولا زمنيا بتوقيتات محددة للانتهاء من أعمال الإزالات بالإضافة لخطة تسكين الأهالي في أماكن بديلة في مشروع بشاير الخير
تحرير:أ.ش.أ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ م
اجتماع الرئيس مع الحكومة - أرشيفية
اجتماع الرئيس مع الحكومة - أرشيفية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية.
واستعرضالاجتماع، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط والتي تقع جنوب الأسكندرية وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 17 ألف فدان بمسطح مائي حوالي 15ألف فدان، ويصل متوسط الإنتاج السنوي للبحيرة من الأسماك نحو 8000 طن عام 2017 ويبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة (2300) مركب صيد يعمل عليها عدد (10000)
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عبد الفتاح السيسى (3)

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
السيسي وكونتي

احترام إرادة الشعب الليبي.. تفاصيل اجتماع السيسي وكونتي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني، كما استحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات، وتم الاتفاق على ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في مسار واحد لصالح ليبيا وفقا للمحددات التي أكد عليها الرئيس السيسي، إذ اتفق مع كونتي على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات والجيش الليبي وضمان التوزيع العادل للثروة الموجودة في ليبيا باعتباره حق للشعب الليبي كله وليس فئة معينة، وتفعيل واحترام إرادة الشعب الليبي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
توماس-كوك-للسياحة (2)

بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
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عبد الفتاح السيسى (5)

السيسي لمدير «الفاو»: هدفنا سد فجوة الغذاء وخلق فرص عمل

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" شو دونيو، على هامش انعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأشاد الرئيس السيسي بعلاقات التعاون الوثيقة بين مصر ومنظمة "فاو" في مجالات أمن وسلامة الغذاء والتنمية الزراعية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير هذه العلاقات ودفعها قدمًا في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق التنمية الزراعية؛ لا سيما في ضوء الأهمية التي توليها مصر للارتقاء بالقطاع الزراعي كأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي، ضمن المنظومة الأشمل لتحقيق التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوري.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الحكومة: لا صحة لإيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تَسبُب مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في إيقاف قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الشائعات، مُؤكدة استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أي عوائق، وعدم وجود أي نية لدى الحكومة لإلغائها مع تطبيق مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
حازم-الببلاوي

حازم الببلاوي: السيسي أشجع الرؤساء.. والشعب هو البطل

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوى أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادى، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى. قائلاً "ان ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا"، مؤكدا أن الرئيس السيسى "كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل".
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

51 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد بالمحافظات

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، 51 مليونا و474 ألف جنيه، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالي الحالي 2019-2020، وأوضح بيان لوزارة الأوقاف أن اعتماد ذلك المبلغ يأتي في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وخطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.
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