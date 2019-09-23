مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

حادث - أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، أمس، أعادت فتح منزل محور 26 يوليو أمام حركة السيارات للقادم من ميدان لبنان، اتجاه الطريق الصحراوى المؤدي إلى القرية الذكية (الطريق الداعم)؛ بعد انقلاب سيارة نقل (مقطورة) محملة بكونتنر أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط