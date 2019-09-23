احترام إرادة الشعب الليبي.. تفاصيل اجتماع السيسي وكونتي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م

السيسي وكونتي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني، كما استحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات، وتم الاتفاق على ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في مسار واحد لصالح ليبيا وفقا للمحددات التي أكد عليها الرئيس السيسي، إذ اتفق مع كونتي على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات والجيش الليبي وضمان التوزيع العادل للثروة الموجودة في ليبيا باعتباره حق للشعب الليبي كله وليس فئة معينة، وتفعيل واحترام إرادة الشعب الليبي.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، جدد التأكيد على أن مصر تولي أولوية قصوى للوصول إلى الحقيقة في قضية الطالب جوليو ريجيني لتجاوز النقطة الوحيدة السلبية في العلاقات بين البلدين، وأعرب كونتي عن تقديره الكبير لهذا وما تبذله الأجهزة المصرية من جهود في هذا الإطار،