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احترام إرادة الشعب الليبي.. تفاصيل اجتماع السيسي وكونتي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ م
السيسي وكونتي
السيسي وكونتي
بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني، كما استحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات، وتم الاتفاق على ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في مسار واحد لصالح ليبيا وفقا للمحددات التي أكد عليها الرئيس السيسي، إذ اتفق مع كونتي على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات والجيش الليبي وضمان التوزيع العادل للثروة الموجودة في ليبيا باعتباره حق للشعب الليبي كله وليس فئة معينة، وتفعيل واحترام إرادة الشعب الليبي.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي، جدد التأكيد على أن مصر تولي أولوية قصوى للوصول إلى الحقيقة في قضية الطالب جوليو ريجيني لتجاوز النقطة الوحيدة السلبية في العلاقات بين البلدين، وأعرب كونتي عن تقديره الكبير لهذا وما تبذله الأجهزة المصرية من جهود في هذا الإطار،
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عبد الفتاح السيسى (3)

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

بتكليف رئاسي.. خطة شاملة لإنقاذ بحيرات مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: نريد تنمية مستدامة بدلا من المنح (نص الكلمة)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للمشاركة في قمة المناخ الدولية، وذلك في إطار اجتماعات الدورة الـ"74" للجمعية العامة بالأمم المتحدة، وقال في كلمته: «لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطني فحسب بل امتد لقارتنا الإفريقية، ضمن أولويات رئاساتنا للاتحاد الإفريقي، حيث نسعى حاليا لتعميم مبادرة 100 مليون صحة على الدول الإفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063».
توماس-كوك-للسياحة (2)

بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
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السيسي (4)

السيسي يجدد الثقة في شريف خليل رئيسا للرقابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 424 لسنة 2019، بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 من أغسطس الجاري، كما نشرت القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 من أغسطس الجاري، وحققت الرقابة الإدارية عدة نجاحات على مدار الأشهر القليلة الماضية، إذ أسقطت عددا من الفاسدين المتورطين في قضايا رشاوى واختلاسات.
تيكاد

تيكاد 7.. قمة يابانية لتنمية إفريقيا بمشاركة السيسي

اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة يوكوهاما اليابانية، فى مستهل زيارته للبلاد، التي تستمر على مدى 3 أيام، وذلك للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية «تيكاد 7»، والذي يعقد في خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجارى. وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة يابانية - مصرية، وذلك على خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثى ما بين مصر واليابان فى إفريقيا بما يسهم فى تحقيق التطلعات التنموية للقارة السمراء، فما هي قمة "تيكاد"؟
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

غدا.. قمة مصرية يابانية بشأن التعاون مع إفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلتقي، غدا الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7)، المنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية، برئاسة مصر واليابان، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مضيفا أن المباحثات بين الزعيمين تركز على سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، والمشروعات التي تنفذها اليابان في مصر، ومن بينها الطرق ومترو الأنفاق والطاقة والجامعة اليابانية للتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

غدا.. السيسي وشينزو آبي يفتتحان قمة التيكاد السابعة

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدا الأربعاء، القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7) التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.
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