رياضة

الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد.  خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز. خط الوسط: فرجانى ساسي- أحمد سيد "زيزو"- محمد أوناجم- إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل- محمد عبدالسلام- يوسف أوباما-
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الاهلى- وسموحة (13)

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز صعب على سموحة

تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب الأهلي، الأمر الذي وضع لاعبي سموحة تحت ضغط كبير، ولجؤوا للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو. هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الهاني سليمان " شيب" معلنا تقدم الأهلي 1- 0.
الاهلى- وسموحة (10)

مروان محسن يتعرض للإصابة في مباراة سموحة

غادر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام سموحة التي تجمعهما حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي. ولم يحتَج المارد الأحمر سوى عشر دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني "شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
رمضان صبحى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (7)

رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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هدف -الزمالك (6)

عودة حازم وبامبو لقائمة الزمالك ضد الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن قائمة الأبيض التي ستنتظم في معسكر مغلق، اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، حيث يفتتح الزمالك صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية للدوري، مشواره في المسابقة هذا الموسم بمواجهة الاتحاد غدًا الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب بتروسبورت، ويغيب عن قائمة الفريق كل من طارق حامد للإيقاف، ومحمد عبد الغني ومصطفى فتحي ومحمد حسن للإصابة، ومحمود عبد العزيز ومحمد عنتر؛ لأسباب فنية.
الزمالك-وبيراميدز (2)

الزمالك وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر، بعد مشوار كبير للفريقين في البطولة الأقدم على مدار تاريخ الكرة المصرية، حيث من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الإسكندرية، وتنقلها قناة أون سبورت الفضائية، وقناة النيل للرياضة على التردد الفضائي، بالإضافة إلى تايم سبورت على التردد الأرضي. وقررت اللجنة المؤقتة للجبلاية تأجيل موعد اللقاء الذي كان مقررًا اقامته غدًا الخميس إلى يوم الأحد المقبل ليقام على ملعب استاد الإسكندرية.
الزمالك -والاتحاد‎ (3)

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد ميتشو

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري على الاحتفال بعيد ميلاد الصربي ميلوتين سريدوفيتش، الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني للزمالك، عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسماعيلية، حيث إن المدير الفني للقلعة البيضاء من مواليد 1 سبتمبر عام 1969 وقام اللاعبون بإحضار تورتة داخل غرف الملابس عقب انتهاء اللقاء ونشر المدرب فيديو خاصا بالاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
الزمالك والاتحاد ‎ (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والاتحاد في الكأس

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مهمة صعبة أمام نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى أبناء القلعة البيضاء، تحت القيادة الفنية الجديدة بقيادة الصربي ميتشو، لمواصلة الانتصارات والزحف نحو التتويج بالكأس، ولتعويض جماهير الزمالك عن خسارة لقب الدوري الممتاز، الذي توج به النادي الأهلي للمرة الـ41 في تاريخه، في النسخة الماضية، واحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيبها برصيد 72 نقطة.
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