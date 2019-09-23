الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

الزمالك والاتحاد

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عبدالله جمعة- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- حمدي النقاز. خط الوسط: فرجانى ساسي- أحمد سيد "زيزو"- محمد أوناجم- إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد، خالد بوطيب. ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل- محمد عبدالسلام- يوسف أوباما-