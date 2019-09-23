مروان محسن يتعرض للإصابة في مباراة سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

مروان محسن

غادر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام سموحة التي تجمعهما حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي. ولم يحتَج المارد الأحمر سوى عشر دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني "شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.

ولم يتمكن مروان محسن من استكمال اللقاء؛ حيث خرج في الدقيقة 35 وحل زميله جونيور أجاي بديلا له. ومن المنتظر أن يجري مروان أشعة على الأنف؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الأهلي في الفترة المقبلة، ويتقدم الأهلي حاليا على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي. وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي،