رياضة

الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز صعب على سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
الأهلي
الأهلي
تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب الأهلي، الأمر الذي وضع لاعبي سموحة تحت ضغط كبير، ولجؤوا للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو. هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الهاني سليمان " شيب" معلنا تقدم الأهلي 1- 0.
سيطرة الأهلي على الكرة استمرت طوال النصف ساعة الأولى من المباراة، لكن دون تهديد حقيقي أو فرص حقيقية للتسجيل، في المقابل اعتمد لاعبو سموحة على الهجمات المرتدة والكرات الثابته لكن دون خطورة واضحة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1- 0. في الشوط الثاني حاول الأهلي مضاعفة النتيجة لكن عاند الحظ المارد الأحمر،
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مروان محسن يتعرض للإصابة في مباراة سموحة

غادر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام سموحة التي تجمعهما حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي. ولم يحتَج المارد الأحمر سوى عشر دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني "شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.
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رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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مروان محسن يتعرض للإصابة في مباراة سموحة

غادر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام سموحة التي تجمعهما حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي. ولم يحتَج المارد الأحمر سوى عشر دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني "شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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رمضان صبحي يفتتح أهداف الأهلي في الدوري

افتتح رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهداف فريقه في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري (2019-2020)، بعد زيارة شباك سموحة، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، ولم يحتاج المارد الأحمر سوى عشرة دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني " شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
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مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
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فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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