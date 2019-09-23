الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز صعب على سموحة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

الأهلي

تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب الأهلي، الأمر الذي وضع لاعبي سموحة تحت ضغط كبير، ولجؤوا للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو. هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الهاني سليمان " شيب" معلنا تقدم الأهلي 1- 0.

سيطرة الأهلي على الكرة استمرت طوال النصف ساعة الأولى من المباراة، لكن دون تهديد حقيقي أو فرص حقيقية للتسجيل، في المقابل اعتمد لاعبو سموحة على الهجمات المرتدة والكرات الثابته لكن دون خطورة واضحة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 1- 0. في الشوط الثاني حاول الأهلي مضاعفة النتيجة لكن عاند الحظ المارد الأحمر،