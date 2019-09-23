رياضة

فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

تحرير:أحمد محمد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
فايلر
فايلر
أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".
وتابع فايلر: "تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات". وواصل: "لا أعلم إصابة مروان محسن ولكن يبدو أنها قوية وأتمنى ألا يغيب فترة طويلة عن الفريق". وأشار: "أسعى لتطوير مستوى اللاعبين وأمامنا الكثير لكي نقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على
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ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
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جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
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مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام سموحة والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه مضان صبحي. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية: "إصابة مروان محسن عبارة عن كسر في عظمة الوجه"، مضيفًا: "طلبنا سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وعمل أشعة". وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.
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الأهلي يفتتح مشواره في الدوري بفوز صعب على سموحة

تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة بدأت بضغط كبير من جانب الأهلي، الأمر الذي وضع لاعبي سموحة تحت ضغط كبير، ولجؤوا للعب بشكل دفاعي مع كثافة عددية في وسط الملعب لغلق المساحات على طرفي الملعب، رمضان صبحي وجيرالدو. هجمات الأهلي لم تتوقف وقام رمضان صبحي في الدقيقة العاشرة باختراق دفاعات سموحة بالتعاون مع مروان محسن وانفرد بالمرمى ووضع الكرة من فوق الهاني سليمان " شيب" معلنا تقدم الأهلي 1- 0.
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مروان محسن يتعرض للإصابة في مباراة سموحة

غادر مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه أمام سموحة التي تجمعهما حاليا على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الفريق الأحمر في الشوط الأول بهدف رمضان صبحي. ولم يحتَج المارد الأحمر سوى عشر دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، بعدما بدأ صبحي الهجمة، ومرر الكرة إلى مروان محسن الذي أعادها لرمضان من جديد لينفرد بالهاني سليمان حارس مرمى الفريق السكندري، ويسدد الكرة من فوق الهاني "شيب" بطريقة رائعة، معلنًا عن أول أهداف الأحمر في الموسم الجديد.
ياسر إبراهيم - فرحة الأهلي

مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
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