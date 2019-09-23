فايلر: تراجع الأداء نتيجة الإجهاد.. وإصابة محسن قوية

تحرير:أحمد محمد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

فايلر

أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره فريق سموحة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، مؤكدًا على أن فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، بعكس ما حدث في نهاية الشوط الثاني. وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "كنا الأفضل في المباراة، والفريق عانى من إجهاد، وأضعنا أكثر من فرصة خطيرة، أما المنافس فله فرصة وحيدة".

وتابع فايلر: "تراجع الأداء يرجع إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين من رحلة غينيا ثم مباراة الزمالك، والتلاحم في المباريات". وواصل: "لا أعلم إصابة مروان محسن ولكن يبدو أنها قوية وأتمنى ألا يغيب فترة طويلة عن الفريق". وأشار: "أسعى لتطوير مستوى اللاعبين وأمامنا الكثير لكي نقدمه، كما أننا نعتمد في خطتنا على