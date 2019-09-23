من 7 إلى 10 سنوات.. السجن لـ12 متهما في أحداث عنف المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

متهمين - أرشيفية

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بحرق كنيسة قرية دلجا في نفس المركز عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، ففي الحكم الأول شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات.

وجاءت الأحكام فى إعادة لمحاكمة المتهمين، بعد أن سبق وصدرت ضدهم أحكاما غيابية بالسجن المؤبد، وأعيدت إجراءات محاكماتهم بعد ضبطهم.والحكم الثاني، بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بالتورط في حرق كنيسة قرية دلجا داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، جاء بعدما استمعت المحكمة لمرافعة