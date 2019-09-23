قمة المناخ 2019.. هل ينجح العالم في مواجهة غضب الطبيعة؟

جوتيريش: يجب التحرك لوقف الأزمة البيئية قبل فوات الأوان إذ إننا نواجه نضوبا في العديد من الموارد الطبيعية.. وماكرون: هناك سعي للسيطرة على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050

تحرير:أحمد منصور ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

قمة تغير المناخ في نيويورك

"فشل جيلنا في الاضطلاع بمسئولياته إزاء حماية كوكب الأرض، بل أصبحنا نعيش في حفرة مناخية عميقة، وللخروج منها يجب علينا أولا التوقف عن الحفر"، جملة قالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في افتتاح القمة المنعقدة اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، تكشف حجم المأساة التي يعيشها البشر على الأرض، بينما تطرح سؤالا، وهو: هل ينجح العالم في مواجهة غضب الطبيعة؟

ويشارك نحو ستين زعيمًا من العالم في هذه القمّة حول المناخ بهدف إعطاء دفع جديد لاتّفاق باريس في عام 2015 الذي وقع عليه 194 دولة، بينها الولايات المتحدة التي خرجت منه بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، والذي انتقد الاتفاق باعتباره "عائقا أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي". "جوتيريش" طالب الدول الموقعة