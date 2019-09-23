طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة مروان محسن

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

الأهلي

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام سموحة والتي حسمها لصالحه بهدف دون رد أحرزه مضان صبحي. وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية: "إصابة مروان محسن عبارة عن كسر في عظمة الوجه"، مضيفًا: "طلبنا سيارة إسعاف من أجل نقله إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية وعمل أشعة". وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة من بطولة الدوري الممتاز.

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "الإصابة جاءت بسبب التدخل العنيف من جانب لاعبي سموحة في المباراة". من جانبه قال خالد محمود، طبيب الفريق إن مروان محسن توجه إلى القاهرة لإجراء أشعة على عظم الوجه للاطمئنان على حالته. واشتكى مروان محسن من إصابة في شوط المباراة الأول وتم استبداله بجونيور أجايي، وفور خروجه توجه