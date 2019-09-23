20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ م

الإسماعيلي وأهلي بنغازي

أعلن الصربي ميودراج ييسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أهلي بني غازي الليبي ضمن مواجهات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والمقرر إقامتها على ملعب المنستير بتونس يوم الجمعة المقبل بحضور الجماهير، بعد موافقة الاتحاد العربي، ويحلم الدراويش بالتتويج بالكأس، لاستعادة ذكريات التألق فى البطولة، لا سيما نسخة 2004 التي تمكن خلالها من الصعود للمباراة النهائية قبل أن يخسر اللقب لصالح الصفاقسى التونسى 4- 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب سلبيا.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي، محمد فوزي، محمود عبدالمنصف. خط الدفاع: محمد مجدي الجمل، باهر المحمدي، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي، محمد بيومي، محمود دونجا، أحمد مدبولي، همام طارق، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، بيكيتي سيلفا. خط