يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

كلوب

توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، و ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، جاء ذلك بعد قيادة الريدز للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام والذي أعاده إلى خزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره تشيلسي.

وبعد حصوله على الجائزة، تحدث يورجن كلوب، قائلًا: "لم يتوقع الكثيرون فوزي بهذه الجائزة منذ سنوات، سعيد بهذه الجائزة، وأعلن انضمامي لمبادرة الهدف". وواصل حديثه، قائلًا: "فزنا بنهائي دوري الأبطال لذلك أنا هنا.. من لا يشجع ليفربول ليس له قلب، أشكر ملاك ليفربول وجميع اللاعبين والجمهور لانهم ساهموا في فوزي