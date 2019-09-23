رياضة

يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
كلوب
كلوب
توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، و ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، جاء ذلك بعد قيادة الريدز للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام والذي أعاده إلى خزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره تشيلسي.
وبعد حصوله على الجائزة، تحدث يورجن كلوب، قائلًا: "لم يتوقع الكثيرون فوزي بهذه الجائزة منذ سنوات، سعيد بهذه الجائزة، وأعلن انضمامي لمبادرة الهدف". وواصل حديثه، قائلًا: "فزنا بنهائي دوري الأبطال لذلك أنا هنا.. من لا يشجع ليفربول ليس له قلب، أشكر ملاك ليفربول وجميع اللاعبين والجمهور لانهم ساهموا في فوزي
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ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
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مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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صلاح أساسيا في مواجهة ليفربول ونيوكاسل

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن تشكيلة فريقه ليفربول الذي يستعد لاستقبال نيوكاسل اليوم السبت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، وشهد التشكيل الأساسي لليفربول غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي احتفل في المباراة السابقة أمام بيرنلي بتسجيل الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، حيث سيلعب بدلًا منه المهاجم ديفوك أوريجي.
صلاح-وماني‎

كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
محمد-صلاح

لوفرين يسخر من عضلات محمد صلاح على إنستجرام

يبدو أن المزاح بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وزميله في صفوف ليفربول المدافع الكرواتي ديان لوفري لن يتوقف، وكان آخره نشر الكرواتي محادثة بينه وبين صلاح، المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول في شهر أغسطس، ونشر لوفرين نص المحادثة بينهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعدما أرسل صلاح صورة بالخطأ إلى لوفرين يبرز خلالها بنيانه العضلي، ورد الكرواتي على الصورة: "الصورة التي تتعمد خلالها إظهار عضلاتك، وأنت تعلم بنسبة 100% أن المصور يقف في الخارج".
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أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
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