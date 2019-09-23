رياضة

ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
ميدو
ميدو
يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.
وعن عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، في القائمة النهائية لجوائز الفيفا، أكد أن الجميع فخور به كلاعب كبير قدم مستويات رائعة، وأثبت أن اللاعب العربي يمكنه التواجد في "ذا بيست" بالمثابرة والكفاح.  واستمر في حديثه قائلا: "لو كان محمد صلاح تمكن من قيادة منتخب مصر لتحقيق لقب بطولة الأمم
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ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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مجدى-عبد الغنى (2)

مجدي عبدالغني: ساديو ماني يتميز بأخلاقه العالية

أكد مجدي عبدالغني، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ما حدث من ساديو ماني خلال مواجهة ليفربول ونظيره بيرنلي، التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، ما هي إلا عملية تنافسية داخل الملعب، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وجهة نظري، ومن خلال معرفتي الشخصية بصلاح وساديو، أن ما حدث ما هو إلا عملية تنافسية.. صلاح وماني قريبان من بعضهما، ساديو لاعب يتميز بالأخلاق العالية، وصلاح احتوى الموقف".
ساديو ماني‎

هل غضب ماني بسبب محمد صلاح؟.. كلوب يُجيب

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن واقعة غضب ساديو مانى بعد استبداله في مباراة بيرنلي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وحسمها الريدز لصالحه، بثلاثية نظيفة، ليتربع على صدارة جدول البريميرليج، قائلا: "لا أعرف ما السبب وراء انفعال مانى على مقاعد البدلاء عقب خروجه من أرض الملعب، كل إنسان لديه مشاعر متداخلة، وأمور معقدة أحيانًا لا يمكن لنا أن نفسرها.. ماني يُعد رجلا حساسًا وعاطفيًّا، وغضبه لم يكن بسبب خروجه من الملعب".
ساديو ماني

ماني ينفعل على الجهاز الفني لليفربول بسبب محمد صلاح

أثار السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول أزمة كبيرة أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بيرنلي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث انفعل المهاجم السنغالي على الجهاز الفني أثناء خروجه من الملعب وبدأ يتحدث عن إحدى الهجمات التي التي لم يمرر له صلاح الكرة خلالها رغم أنه كان في وضع جيد داخل منطقة الجزاء وحاول ميلنر وجوميز تهدئة ماني، بينما اكتفى الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق بالضحك على المشهد.
محمد-الننى-ارسنال (6)

رسميا.. النني ينضم إلى بشكتاش على سبيل الإعارة

أعلن نادي بشكتاش التركي، عن تعاقده رسميا مع متوسط ميدان المنتخب الوطني محمد النني، على سبيل الإعارة، آتيًا من صفوف أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في التعاقد يتيح للفريق التركي شراءه بصورة نهائية بعد نهاية المدة، وكتب أرسنال مودعًا النني الذي انضم إليه في عام 2016 آتيا من صفوف بازل السويسري: "الجميع في أرسنال يتمنى له الأفضل هذا الموسم مع بشكتاش"، ليسدل النني الستار على مسيرته مع المدفعجية التي شهدت تتويجه بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية.
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