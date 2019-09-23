ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

ميدو

يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.

وعن عدم تواجد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، في القائمة النهائية لجوائز الفيفا، أكد أن الجميع فخور به كلاعب كبير قدم مستويات رائعة، وأثبت أن اللاعب العربي يمكنه التواجد في "ذا بيست" بالمثابرة والكفاح. واستمر في حديثه قائلا: "لو كان محمد صلاح تمكن من قيادة منتخب مصر لتحقيق لقب بطولة الأمم