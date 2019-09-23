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«نحتفظ بحق الرد».. بيان عاجل من الجيش الكويتي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش، بيانا عاجلا، توعدت فيه مروجي الشائعات بإجراءات قانونيةـ إذ نفت ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي، من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش، منوهة في بيانها الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها، وشددت على أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".
وأهابت رئاسة الأركان الكويتية، بمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها"، مؤكدة على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.ولم يوضح البيان، طبية التصريحات المنسوبة إلى رئيس الأركان
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انتخابات تونس

تونس.. رفض الطعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، رفض الطعون الـ6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وفقا لـ"سكاي نيوز". وأوضحت المحكمة أنها رفضت 3 طعون على نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من حيث الشكل و3 طعون من حيث المضمون. وانطلقت عملية التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، الأحد الماضي، حيث يتنافس 24 مرشحا على أصوات المسجلين في قوائم الانتخاب. يذكر أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
الشرطة التونسية - أرشيفية

قتيل ومصاب في حادث طعن بتونس.. والدوافع مجهولة

قتل رجل أمن وأصيب عسكري تونسي، اليوم الإثنين، جراء تعرضهما لعملية طعن من قبل شخص قرب محكمة الاستئناف بمدينة بنزرت شمال البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية التونسية. وأضافت الوزارة في بيان، أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي وألقت القبض عليه فورًا، ولا تزال الأبحاث جارية حتى الآن للتأكد من أسباب ودوافع هذا الحادث، وإمكانية انتماء الجاني إلى تنظيم متطرف أو وقوف جهة إرهابية وراء العملية، وفقا لـ"سكاي نيوز". من جهتهم، أفاد شهود عيان أن منفذ الهجوم استخدم سلاحا أبيض، ووجه طعنات قاتلة إلى رئيس مركز شرطة محكمة الاستئناف، ما أدى إلى وفاته فورا.
السودان

السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
مطار-دبى

وقف حركة الطيران في مطار دبي بسبب طائرة مسيرة «مشبوهة»

أعلن المتحدث باسم مطارات دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات الجوية تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة، وقال في بيان رسمي: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم"، مشيرا إلى أن سبب التعطل "نشاط طائرة بدون طيار مما أدى إلى تحويل رحلتين"، ولم يدل المتحدث باسم مطارات دبي بتفاصيل أخرى، بحسب قناة "العربية".
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حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

«الأعلى للإعلام»: رصد 630 خبرا كاذبا بقنوات الإخوان

شهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الشائعات رددتها مجموعة من المواقع التابعة لجماعة الإخوان، إذ قال الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجان الرصد بالمجلس رصدت أكثر من 630 خبرًا كاذبًا خلال الـ10 أيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلًا عن قناة الجزيرة، مضيفًا أن الشائعات تشبه ماكينة الأكاذيب التي تحرض وتهين الشعب المصري، في سابقة لم يحدث لها مثيل فى تاريخ الإعلام العالمي، مشيرا إلى أن الواقع بالشارع المصرى يكذب ما تبثه وسائل الإعلام الإخوانية.
الجيش- الكويتى

الجيش الكويتي يعلن رفع حالة الاستعداد القتالي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الأركان الكويتية، اليوم الأربعاء، إن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض الوحدات، يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن الكويت وسلامة أراضيها ومياهها وأجواءها من أي أخطار محتملة، موضحا بأن ذلك الإجراء يأتي بالتنسيق المباشر والدائم مع كافة الجهات العسكرية والأمنية في الدولة.
نتنياهو (2)

انتهك القانون.. فيسبوك يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، بعدما منع الموقع برنامج «شات بوت» للمحادثة الآلية عن حساب حزبه ليكود اليميني لانتهاكه قواعد الانتخابات، إذ قال نتنياهو في مقطع مصور على وسائل التواصل: «حملوا مطرقة وزنها 100 كيلوجرام وطرقوا بها ذبابة، لأنها ذبابة لحزب ليكود»، موضحا: «أغلقوا وسائل الاتصال مع ناخبينا».. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن برنامج الشات بوت، نشر نتائج من استطلاع رأي انتخابي اليوم، بينما يصوت الناخبون الإسرائيليون، في انتهاك لقواعد الانتخابات.
قناة-السويس (2)

عمرة مجانية واستقطاع أرصدة البنوك.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاءـ تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة، وإصدار أدوات دين لسد قيمة شهادات قناة السويس، وجمع تبرعات من الجاليات المصرية بالخارج لتنظيم مؤتمرات، وتراجع عدد السفن التي تعبر قناة السويس، وفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات في الجامعات، وحرمان الابنة من معاش والدها عند سن معين.
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