«نحتفظ بحق الرد».. بيان عاجل من الجيش الكويتي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

الجيش الكويتي

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش، بيانا عاجلا، توعدت فيه مروجي الشائعات بإجراءات قانونيةـ إذ نفت ما يتم تداوله عبر برامج التواصل الاجتماعي، من تصريحات تنسب لرئيس الاركان العامة للجيش، منوهة في بيانها الذي نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الإثنين، بأن تصريحات قيادات الجيش تصدر من خلال مديرية التوجيه والعلاقات العامة دون غيرها، وشددت على أن رئاسة الأركان "تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والتشكيك بعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة".

وأهابت رئاسة الأركان الكويتية، بمستخدمي برامج التواصل الإجتماعي عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، وتحري الدقة في التعامل معها"، مؤكدة على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والمتمثلة في مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع.ولم يوضح البيان، طبية التصريحات المنسوبة إلى رئيس الأركان