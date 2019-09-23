رياضة

زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف من الفيفا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م
دانييال زوسري
دانييال زوسري
فاز دانييل زسوري، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية. وحصد دانييل زسوري، لاعب دبرتسني، الجائزة بعد هدفه الذي سجله أمام فيرينكفاروس، متفوقا على هدفي الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ريال بيتيس افسباني وخوان كينتيرو في مرمى ريسينج الأرجنتيني. وتوج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول بجائزة بوشكاش عن عام 2018، عن هدفه في مرمى إيفرتون الإنجليزي.
وحصد اللاعب المجري الجائزة التي تحمل اسم النجم الكبير المجري بوشكاش أسطورة كرة القدم في المجر، وأحد اساطير اللعبة في العالم، ليصبح زسوري أول مجري يتوج بالجائزة.وسجل اللاعب الشاب هدفه ضد فيرينتشفاروس في فبراير الماضي من ركلة مزدوجة خلفية رائعة كانت حديث العالم والصحافة.وحصل الألماني يورجن كلوب مدرب نادي
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ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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تشافى (2)

تشافي يحلم بالعودة إلى برشلونة أو الدوري الإنجليزي

أعرب النجم الإسباني المعتزل تشافي، عن رغبته في العودة لتدريب برشلونة، وقال تشافي، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أخفي أن هدفي الحالي هو العودة إلى أوروبا وإلى برشلونة، فهذا هو التحدي المقبل، ولكني لا أزال أتعلم من المشروع الحالي (السد القطري)، وأستمتع به كثيرًا، ولكن تبقى فكرتي كما كانت عندما كنت لاعبًا، وهي الوجود في برشلونة، فتدريب فريق مثل البارسا يمثل الفخر الأكبر بالنسبة لي، ولكن في الوقت ذاته من لا يحب الدوري الإنجليزي؟ الأجواء الكروية هناك والملاعب الممتلئة، وكل من يلعب هناك يصف المسابقة بالاستثنائية".
فان-دايك‎

دليلك الكامل لحفل جوائز «فيفا» للأفضل في العام

تحتضن أوبرا "ألا سكالا" اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السنوي، لتوزيع جوائز الأفضل في العام، حيث من المنتظر أن يقدم الحفل أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، والمذيعة الإيطالية إيلاريا داميكو، ومن المقرر أن يشهد الحفل قيام أوركسترا أوبرا "ألا سكالا" ببعض العروض الموسيقية الترفيهية بين الفقرات، على أن ينتهي الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، بعد الانتهاء من إعلان كل الفائزين، ويتضمن الحفل إعلان الفائزين بـ10 جوائز رئيسية، بينما تتخلله أيضًا بعض الجوائز الشرفية الثانوية، وفي ما يلي الجوائز:
جوارديولا

بيب جوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فرناندينيو لاعب الوسط يملك الشخصية والخبرة لحل الأزمات الدفاعية، وذلك عقب مشاركته في الدفاع، خلال فوز سيتي 3- 0 على شاختار دونيتسك، في دوري أبطال أوروبا، في ظل غياب جون ستونز، وتعافي إيميريك لابورت من جراحة في الركبة. وواصل بيب: "لم تكن لدي أي شكوك من أنه (سيشعر براحة في خط الدفاع)، لهذا السبب هو مهم للغاية لنا، لا نملك العديد من الخيارات... وهو اللاعب الوحيد المتاح، يمكن لآخرين اللعب في هذا المركز، لكن فرناندينيو لاعب ذكي ورائع ومذهل، ويملك خبرة كبيرة وشخصية والجميع يستمعون لما يقوله، وهذا مهم جدا".
مانشستر سيتي (2)

مانشستر سيتي في مواجهة معتادة أمام شاختار

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب دونباس أرينا في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن مباريات المجموعة الثالثة، وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقع فيها الفريقان معًا في نفس المجموعة. وفي الموسم الماضي فاز السيتي بثلاثية نظيفة على ذلك الملعب، وأصبح حينها أول فريق إنجليزي يحقق انتصارا على ملعب شاختار، كما فاز السيتي على ملعبه الموسم الماضي بنتيجة 6-0.
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