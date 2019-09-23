زسوري يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف من الفيفا

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

دانييال زوسري

فاز دانييل زسوري، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية. وحصد دانييل زسوري، لاعب دبرتسني، الجائزة بعد هدفه الذي سجله أمام فيرينكفاروس، متفوقا على هدفي الأرجنتيني ليونيل ميسي في شباك ريال بيتيس افسباني وخوان كينتيرو في مرمى ريسينج الأرجنتيني. وتوج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول بجائزة بوشكاش عن عام 2018، عن هدفه في مرمى إيفرتون الإنجليزي.

وحصد اللاعب المجري الجائزة التي تحمل اسم النجم الكبير المجري بوشكاش أسطورة كرة القدم في المجر، وأحد اساطير اللعبة في العالم، ليصبح زسوري أول مجري يتوج بالجائزة.وسجل اللاعب الشاب هدفه ضد فيرينتشفاروس في فبراير الماضي من ركلة مزدوجة خلفية رائعة كانت حديث العالم والصحافة.وحصل الألماني يورجن كلوب مدرب نادي