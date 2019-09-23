جريمة

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

تحرير:محمد الزهراوي- محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م
الحريق
الحريق
أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ترأس ، الأسبوع الماضي، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها. واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية
اقرأ المزيد
قفاص-محكمة (1)

من 7 إلى 10 سنوات.. السجن لـ12 متهما في أحداث عنف المنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بحرق كنيسة قرية دلجا في نفس المركز عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، ففي الحكم الأول شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات.
حادث اتوبيس لاعبى غزل المحلة (1)

مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
سجن

الدفع أو النشر.. السجن لشاب ابتز خطيبته السابقة بصور ومحادثات

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نصر البدراوي، بالسجن 10 سنوات على شاب هدد سيدة متزوجة كانت خطيبته السابقة عام 2014، بالتشهير بها ونشر صور ومحادثات تليفونية وتسجيلات صوتية بينهما وقت فترة الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء على غير الحقيقة وجود علاقة آثمة بينهما، لتدمير حياتها الزوجية وتشويه سمعتها، وابتزازها بمسح الصور والمكالمات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك في الجناية رقم 1141 لسنة 2019 كلى جنايات جنوب المنصورة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

«عيب تعاكس جارتك».. كواليس حرب شوارع في أرض اللواء

العاشرة مساء أمس الأحد، بدت الأجواء مألوفة بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وسط محافظة الجيزة، حركة المارة طبيعية بجانب السيارات، الأمور تسير على ما يرام حتى تنامى صوت طلقات خرطوش تبدد معه كل شيء، كر وفر، صراخ وعويل وتراشق بزجاجات المياه الغازية خلف وراءه 3 مصابين برش خرطوش وسحجات وكدمات بالجسم، ليقضي قاطنو شارع المزرعة نحو 60 دقيقة من الرعب والقلق حتى وصلت قوات الشرطة بعد إبلاغ الأهالي للنجدة، للسيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة، وإعادة الهدوء مرة أخرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-في-محطة قطارات-المنيا (2)

السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (5)

تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
حريق-هائل-يثير-ذعر أهالى-طريق-بلتان طوخ (1)

نقل 8 مرضى لمستشفى كفر الشيخ بعد حريق بمعهد الكبد

دفعت الحماية المدنية في محافظة كفر الشيخ بـ8 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للسيطرة على حريق هائل، نشب اليوم الإثنين، بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. البداية بتلقي اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بنشوب حريق بقسم الأشعة بمعهد الكبد بكفر الشيخ. وعلى الفور وجه مدير أمن كفر الشيخ بالدفع بقوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق.
حريق-اثار-حريق وكاله-البلح- تصوير هانى-شمشون (3)

تفحم محتويات القطاع المالي بشركة مياه القليوبية

أخمدت قوات إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، حريقا نشب في الطابق الخاص بالقطاع المالي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة بنها، نتج عنه احتراق محتوياته وسقوط السقف المعدني دون وقوع إصابات، ويجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، في الوقت الذي وصل فيه المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، لمعاينة موقع الحريق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]