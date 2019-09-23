السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

تحرير:محمد الزهراوي- محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ م

الحريق

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ترأس ، الأسبوع الماضي، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة التقدم المُحرز في تمويل وتنفيذ المشروعات في قطاع النقل، سواء المُدرجة أو المُخطط لها. واستعرض الاجتماع مشروعات الهيئة القومية