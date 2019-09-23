أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم
تحرير:علي الزيني
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
بيكر
توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
وحقق بيكر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول
أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
وحقق بيكر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما في صيف عام 2018 مقابل صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى 55 مليون جنيه إسترليني.
ولم ينجح أي حارس مرمى في الحفاظ على شباكه في دوري أبطال أوروبا، أكثر من أليسون، حيث حافظ على شباكه في ست مرات، أكثر من أي حارس مرمى آخر شارك في منافسات في البطولة الأوروبية.
وقام أليسون بإهداء الجائزة لطفله الصغير الذي ولد حديثا، وابنته وزوجته، وشكر عائلته مع زملائه على دعمه في صفوف ليفربول.