رياضة

أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م
بيكر
بيكر
توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه. وحقق بيكر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول
اقرأ المزيد
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلوب (3)

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
راموس‎

راموس يكشف دوره في إصابة صلاح بنهائي دوري الأبطال

علق الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، على الهجوم الحاد الذي تعرض له عقب تسببه فى إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطنى، خلال المباراة التي جمعتهما فى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018، مؤكدا أنه لم يكن يقصد إصابة صلاح، وأن الجماهير فى إنجلترا كونت عنه وجهة نظر خاطئة، وأضاف مدافع المرينجى في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "موقف صلاح، جعل الجماهير تعتقد اعتقادًا مختلفًا عني، خاصةً في إنجلترا".
فان دايك

راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
كلوب (3)

كلوب يتحدث عن «مجموعات الموت» في قرعة دوري الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مدى قوة بطولة دوري أبطال أوروبا، لافتا إلى أن زيادة التنافس والقوة كل عام في البطولة الأوروبية، تجعل الحديث عن فكرة دوري السوبر الأوروبي غير مُجدٍ على حد وصفه، إذ عارض المدير الفني الألماني الاقتراح الذي تخطط له الأندية الكبرى في السنوات القليلة المقبلة، بتدشين بطولة خاصة بين عظماء القارة العجوز، بدلا من اللعب في دوري أبطال أوروبا. وتوقع كلوب أن تسفر نتائج قرعة البطولة، المقرر لها اليوم الخميس في موناكو، عن أكثر من مجموعة موت، نظرًا للتوزيع المختلف للأندية هذه المرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]