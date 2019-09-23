أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

بيكر

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا

أليسون بيكر حمى عرين فريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتوج باللقب بعد الفوز على توتنهام الإنجليزي، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق الريدز اللقب للمرة السادسة في تاريخه. وحقق بيكر لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ الحارس البرازيلي الذي انضم إلى ليفربول