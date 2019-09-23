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بعد إفلاس توماس كوك.. تحركات عاجلة من سفارة بريطانيا بالقاهرة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
توماس كوك
توماس كوك
اعتبرت السفارة البريطانية بالقاهرة، انهيار شركة توماس كوك، بأنه مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم، وقالت متحدثة رسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، وفقا لبيان اليوم، إن حكومة بلادها وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعملان على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150 ألف مسافر بالخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، مضيفة: "نحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.. وهذا قرار لا يقتصر على مصر".
وأشارت متحدثة السفارة البريطانية بالقاهرة، الى أنه من المتوقع أن ينضم أغلب السياح البريطانيون إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عودة رحلاتهم المحجوزة مسبقا. وأكدت المتحدثة، أن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة، تضمن أيضًا دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة
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السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
السيسي وكونتي

احترام إرادة الشعب الليبي.. تفاصيل اجتماع السيسي وكونتي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني، كما استحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات، وتم الاتفاق على ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في مسار واحد لصالح ليبيا وفقا للمحددات التي أكد عليها الرئيس السيسي، إذ اتفق مع كونتي على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات والجيش الليبي وضمان التوزيع العادل للثروة الموجودة في ليبيا باعتباره حق للشعب الليبي كله وليس فئة معينة، وتفعيل واحترام إرادة الشعب الليبي.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

بتكليف رئاسي.. خطة شاملة لإنقاذ بحيرات مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية.
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توماس-كوك-للسياحة (2)

بعد إفلاسها.. «توماس كوك» تلغي 25 ألف حجز في مصر

قالت مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، وهي وكيل "توماس كوك" في مصر، اليوم الإثنين، إنه تم إلغاء نحو 25 ألف حجز حتى أبريل 2020 في مصر، في أحدث تداعيات لإفلاس أكبر شركة سياحة وسفر في العالم. وذكر حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة "بلوسكاي" للسياحة، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن المجموعة لديها حاليا 1500 سائح في مصر بمنتجع الغردقة. وانهارت الشركة البريطانية "توماس كوك"، التي يبلغ عمرها 178 عاما، اليوم، تاركة مئات الآلاف من المسافرين عالقين بالخارج، ومعرضة 21 ألف وظيفة للخطر.
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البريكست كبدها الخسائر.. «توماس كوك» تعلن إفلاسها

أعلنت شركة "توماس كوك" البريطانية، اليوم الاثنين إفلاسها، بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم خدماتها لزبائنها، والمجموعة مطالبة بالتنظيم الفوري لعمليات إعادة 600 ألف سائح من زبائنها بينهم 150 ألف سائح بريطاني. واعتبرت الشركة أن بريكسيت ساهم في إغراق الشركة في الديون، بسبب إرجاء الكثير من زبائنها لرحلاتهم. ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص حول العالم ولديها أكثر من 20 مليون زبون. ويشكل إفلاس الشركة ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.
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شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
سفن ايرانية

إيران تفرج عن طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها

أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
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