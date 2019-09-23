بعد إفلاس توماس كوك.. تحركات عاجلة من سفارة بريطانيا بالقاهرة

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

توماس كوك

اعتبرت السفارة البريطانية بالقاهرة، انهيار شركة توماس كوك، بأنه مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم، وقالت متحدثة رسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، وفقا لبيان اليوم، إن حكومة بلادها وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعملان على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150 ألف مسافر بالخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، مضيفة: "نحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.. وهذا قرار لا يقتصر على مصر".

وأشارت متحدثة السفارة البريطانية بالقاهرة، الى أنه من المتوقع أن ينضم أغلب السياح البريطانيون إلى رحلاتهم المجدولة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن من تاريخ عودة رحلاتهم المحجوزة مسبقا. وأكدت المتحدثة، أن هيئة الطيران المدني بالمملكة المتحدة، تضمن أيضًا دفع جميع الفنادق مقابل الإقامة المقدمة