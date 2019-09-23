مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

الزمالك والاتحاد

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.

احتاج الزمالك إلى 5 دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، عن طريق مصطفى محمد، الذي استلم تمريرة أحمد سيد زيزو، بتسديدة قوية بيسراه، فشل عماد السيد في التعامل معها لتسكن الشباك. وفي الدقيقة 19، أطلق إمام عاشور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة، وبعد مرور دقيقتين سدد إيمانويل كرة من داخل منطقة