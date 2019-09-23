مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري
تحرير:علي الزيني
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
الزمالك والاتحاد
بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة.
الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
احتاج الزمالك إلى 5 دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، عن طريق مصطفى محمد، الذي استلم تمريرة أحمد سيد زيزو، بتسديدة قوية بيسراه، فشل عماد السيد في التعامل معها لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 19، أطلق إمام عاشور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة، وبعد مرور دقيقتين سدد إيمانويل كرة من داخل منطقة
احتاج الزمالك إلى 5 دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، عن طريق مصطفى محمد، الذي استلم تمريرة أحمد سيد زيزو، بتسديدة قوية بيسراه، فشل عماد السيد في التعامل معها لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة 19، أطلق إمام عاشور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة، وبعد مرور دقيقتين سدد إيمانويل كرة من داخل منطقة الجزاء أبعدها محمود علاء ببسالة، قبل أن تشكل خطورة على مرمى عواد، وفشلت محاولات الاتحاد لإدراك هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.
سيطر الهدوء على مجريات الشوط الثاني، ولم يحاول أي فريق المخاطرة، وانحصر اللعب في وسط الملعب مع احتكاكات بدنية، وفي الدقيقة الأخيرة، ارتطمت الكرة بيد محمود علاء داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أمين عمر احتسبها ركلة ركنية لتنفجر الاحتجاجات قبل صافرة النهاية، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف.