رياضة

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد
بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
احتاج الزمالك إلى 5 دقائق فقط، ليفتتح التسجيل، عن طريق مصطفى محمد، الذي استلم تمريرة أحمد سيد زيزو، بتسديدة قوية بيسراه، فشل عماد السيد في التعامل معها لتسكن الشباك. وفي الدقيقة 19، أطلق إمام عاشور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى العارضة، وبعد مرور دقيقتين سدد إيمانويل كرة من داخل منطقة
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ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
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جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
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أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
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الزمالك بالقوة الضاربة أمام زعيم الثغر

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك عن تشكيلة فريقه، التي تخوض مواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي ستنطلق الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، في ختام مواجهات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين محمد عمر للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبدالفتاح وهاني خيري مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وهو الطاقم الذي اختارته لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور.
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ميتشو: مرتضى والجمهور كلمة السر.. ولا أفكر في الأهلي

أعرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، مؤكدا أن الفوز باللقب جاء بعد عمل كبير في الأسابيع الماضية عقب توليه مهمة تدريب الفريق الأبيض. وأوضح ميتشو، في تصريحاته لقناة أون سبورت، عقب المباراة، أن سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تمكن من تكوين فريق قوي بأسلوب لعب رائع، لكن الزمالك استطاع أن يحسم اللقب لصالحه بعد تنفيذ كافة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها خلال الأيام الماضية.
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ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
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ميتشو يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف ميلوتين سريدويفيتش الملقب بـ"ميتشو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن محاولة إدارة النادى الأهلي التعاقد معه وإغراءه بمبلغ مالي أكبر من النادي القلعة البيضاء قبل إتمام تعاقده مشيرًا إلى أنه سيظل جنديا لكرة القدم فى إفريقيا. وقال ميتشو لموقع "سويتان لايف" الجنوبى إفريقي: "الأهلي حاول إغرائي بمبلغ مالي أكبر من الزمالك من أجل التعاقد معى، لكن مبادئى لم تسمح لي بمراوغة إدارة الزمالك، الإدارة تعرف مدى الاحترام والولاء الذي أظهرته لفريقي قبل إتمام التعاقد معه".
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