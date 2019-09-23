جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م

منتخب أمريكا للسيدات

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قد توج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام. جاء