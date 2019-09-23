رياضة

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ م
منتخب أمريكا للسيدات
منتخب أمريكا للسيدات
فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، قد توج بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام. جاء
اقرأ المزيد
ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
اليسون-بيكر

أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
اقرأ المزيد من الأخبار
ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.
كلوب (1)

يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، و ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، جاء ذلك بعد قيادة الريدز للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام والذي أعاده إلى خزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره تشيلسي.
يورجن كلوب‎

«شبح مانشستر سيتي وجاهزية أليسون».. كلوب يتحدث

لم يبدِ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، قلقه من شبح الإصابات خاصة في الخط الخلفي قبل مواجهة تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وعن مواجهة تشيلسي، لم يفز الريدز منذ 2016 في ملعب ستامفورد بريدج، وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "ليست أخبارا جيدة بالنسبة لي، سوف يحاولون وتلك الأشياء سوف تتغير عاجلا، نحن ذاهبون لتشيلسي من أجل الحصول على نتيجة جيدة، لقد فزنا على جميع الفرق الكبرى في 2016 ومن ثم بدأت المشكلات لهم، وليس مكتوبا لنا منذ البداية أن نفوز خارج القواعد على تشيلسي".
EC-yh-3XUAAYKO4

قائد ليفربول عن الخسارة من نابولي: أشعر بخيبة أمل

أعرب جوردان هيندرسون، قائد ليفربول الإنجليزي، عن حزنه بعد الخسارة التي تلقاها فريقه، مساء الثلاثاء، أمام نظيره نابولي الإيطالي، مشيرًا إلى أن الفريق كان بحاجة لبذل الكثير من الجهد، واستغلال الفرص التي أتيحت له للخروج بنتيجة أفضل. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينيو مع الفرص التي اتيحت لهم برعونة شديدة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]