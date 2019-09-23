رياضة

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م
ميسي
ميسي
توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
وقاد ليونيل ميسي فريق برشلونة الموسم الماضي للفوز بالدوري الإسباني، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على الحذاء الذهبي. وتوج ميسي بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى البطولة كهدافًا لها برصيد 12 هدفًا. من جانبه أعرب ميسي عن سعادته البالغة قائلًا:" الجوائز تبقى أمر فردي ولكن
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منتخب-امريكا (1)

جيل إليس تفوز بجائزة أفضل مدرب للسيدات في 2019

فازت جيل إليس، المدير الفني لمنتخب أمريكا الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل مدرب للسيدات لعام 2019، وذلك خلال الحفل المقام مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة ميلانو الإيطالية. وتوجت "إليس" بالجائزة بعدما تفوقت على الإنجليزي فيل نيفيل، مدرب منتخب إنجلترا للسيدات، والهولندية سارينا فيجمان مدربة منتخب هولندا للسيدات. وتمكنت "إليس" من قيادة منتخب أمريكا للسيدات، للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
اليسون-بيكر

أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم

توج الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع مواطنه إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة، وتعد هذه الجائزة هي الرابعة التي يحصدها أليسون بيكر عقب التتويج بالقفاز الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي وفي كوبا أمريكا أيضًا، وأفضل حارس في دوري أبطال أوروبا
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برشلونة - غرناطة‎ (2)

برشلونة إلى الهاوية.. سقوط جديد أمام غرناطة بالدوري

سقط فريق برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة بدأت بشكل مفاجئ من جانب لاعبي غرناطة الذين نجحوا في هز شباك الألماني تيرشتيجن حارس البلوجرانا في الثانية 36 من عمر المباراة عن طريق رامون عزيز. هدف غرناطة كان بمثابة الصدمة للاعبي برشلونة ، وعقد المباراة عليهم مبكرًا، ولم تفلح محاولات الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة طول فترات الشوط الأول.
برشلونة-وفالنسيا‎

غرناطة يستهدف انتصارا نادرا أمام البارسا اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستكون المباراة الأبرز عندما يرحل برشلونة لمواجهة غرناطة الساعة التاسعة مساءً على ملعب نويفو لوس كارمينيس، ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يوجد غرناطة في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط، وتواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 46 مباراة من قبل، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 37 لقاءً وخسر 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات أخرى، وسجل البارسا في تلك المباريات 124 هدفًا واستقبلت شباكه 41 هدفًا.
رونالدو - ميسي

رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
برشلونة‎

كيف علق فالفيردي على تعادل برشلونة مع دورتموند؟

أعرب المدرب إيرنيستو فالفيردي عن رضاه بعد تعادل فريقه برشلونة أمام بروسيا دورتموند سلبيا، أمس، في مستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا كثيرًا، يجب أن ندرس الأمر، لأننا كنا نعلم ما يمكن أن يحدث، لكن دورتموند لعب بخطورة كبيرة، افتقرنا إلى العمق في الأمتار الأخيرة، لم يكن لدينا العديد من الفرص للتسجيل مثل دورتموند، اليوم سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، ولكنها كانت مباراة معقدة لأنهم يدافعون بشكل قوي في ملعبهم".
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