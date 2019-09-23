ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١١ م

ميسي

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.

وقاد ليونيل ميسي فريق برشلونة الموسم الماضي للفوز بالدوري الإسباني، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصل على الحذاء الذهبي. وتوج ميسي بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا، بعدما أنهى البطولة كهدافًا لها برصيد 12 هدفًا. من جانبه أعرب ميسي عن سعادته البالغة قائلًا:" الجوائز تبقى أمر فردي ولكن