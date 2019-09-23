السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م

الحريق

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإخبارية، بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها إثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين. كانت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، أخمدت حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات