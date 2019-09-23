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السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ م
الحريق
الحريق
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جميع المواقع الإخبارية، بتحري الدقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة الهدف منها إثارة البلبلة وسط جمهور المسافرين. كانت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، أخمدت حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات
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توماس-كوك-للسياحة (6)

بعد إفلاس توماس كوك.. تحركات عاجلة من سفارة بريطانيا بالقاهرة

اعتبرت السفارة البريطانية بالقاهرة، انهيار شركة توماس كوك، بأنه مسألة تجارية تؤثر على ركابها في مختلف أنحاء العالم، وقالت متحدثة رسمية باسم السفارة البريطانية بالقاهرة، وفقا لبيان اليوم، إن حكومة بلادها وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة تعملان على مدار الساعة لدعم جميع المسافرين المتأثرين بالخارج، وهم يقومون بعملية لإعادة أكثر من 150 ألف مسافر بالخارج إلى المملكة المتحدة في أكثر من 50 مكان حول العالم، مضيفة: "نحن نعمل عن كثب مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.. وهذا قرار لا يقتصر على مصر".
عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
السيسي وكونتي

احترام إرادة الشعب الليبي.. تفاصيل اجتماع السيسي وكونتي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، في نيويورك، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني، كما استحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات، وتم الاتفاق على ضرورة توحيد كافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في مسار واحد لصالح ليبيا وفقا للمحددات التي أكد عليها الرئيس السيسي، إذ اتفق مع كونتي على أهمية الحفاظ على وحدة المؤسسات والجيش الليبي وضمان التوزيع العادل للثروة الموجودة في ليبيا باعتباره حق للشعب الليبي كله وليس فئة معينة، وتفعيل واحترام إرادة الشعب الليبي.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

بتكليف رئاسي.. خطة شاملة لإنقاذ بحيرات مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تكليفاً رئاسياً بوضع خطة لإنقاذ بحيرات مصر من التعديات وأعمال الردم العشوائي والملوثات، ومن ثم يأتي هذا الاجتماع للاتفاق على تسريع خطة تنفيذ أعمال تطوير بحيرة مريوط، لا سيما وأن هذه البحيرة تعد أحد أهم بحيرات مصر وتوفر مصدر رزق لنحو 10 ألاف صياد، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة بحيرة مريوط بالإسكندرية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الإسكندرية.
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الشرطة الألمانية

مقتل وإصابة 20 شخصًا إثر نشوب حريق بمستشفى في ألمانيا

لقى شخص مصرعه، وأصيب 19 آخرون إثر نشوب حريق بأحد المستشفيات في مدينة "دوسلدورف" الواقعة غربي ألمانيا. ونقلت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن سلطات المدينة قولها، إن الحريق اندلع في مستشفى مارين، مشيرة إلى أن أربعة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة.
حرائق-الغابات-في-امريكا

فرار السكان وتدمير المنازل.. من هنا بدأت حرائق غابات أستراليا

أعلن مسؤولون في أستراليا، اليوم الثلاثاء، أن مئات السكان فروا من منازلهم بعد اشتعال أكثر من 140 حريقا في غابات بأجزاء واسعة من ولايتي "كوينزلاند" و"نيو ساوث ويلز" بشرق البلاد. وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن الرياح القوية زادت من حدة الحرائق المشتعلة بالولايتين منذ أمس الإثنين وأن الحرائق باتت خارجة عن السيطرة بعدة مناطق. وأوضحت مفوضة شرطة "كوينزلاند" أن ثمانية حرائق على الأقل مثيرة للشكوك وسيجري التحقيق فيها. ويوجد قرابة 400 شخص في ملاجئ الولاية بسبب الحرائق التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين حتى الآن.
ماكينة صرف آلي بأمريكا

مثل هذا اليوم.. تركيب أول ماكينة صرف آلي في أمريكا

في مثل هذا اليوم 2 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1192: ريتشارد قلب الأسد يعقد معاهدة صلح مع صلاح الدين الأيوبي ليحتفظ الصليبيون بشريط ساحلي يمتد من صور إلى يافا ويسمح صلاح الدين الأيوبي للحجاج والتجار بزيارة القدس. في عام 1921: الحكومة البريطانية تعترف بالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس المملكة العربية السعودية) سلطان على منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية.
الشرطة الامريكية

5 قتلى و21 مصابا في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، بوقوع 5 قتلى وإصابة 21 شخصًا في حادث إطلاق النار في ولاية تكساس الامريكية. وأصيب 10 مراهقين على الأقل، اليوم، إثر حدوث إطلاق نار عقب مباراة كرة قدم للمدارس الثانوية في مدينة "موبيل" بولاية "ألاباما" الأمريكية. وقالت الشرطة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت، إن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما وإن 5 منهم على الأقل في حالة حرجة، وأضافت أنه تم اعتقال شخصين ويجري استجوابهما حاليا. من جانبه، لم يؤكد رئيس شرطة مدينة "موبيل" لورانس باتيست إذا كان إطلاق النار نجم عن حدوث شجار.
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