رياضة

تعرف على التشكيل المثالي للفيفا في عام 2019

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
ذا بيست
ذا بيست
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فريق عام 2019 الأفضل، خلال حفل جوائز «ذا بيست» الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، وفي خط الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد)– فيرجيل فان دايك (ليفربول)– مارسيلو (ريال مدريد)– ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وخط الوسط: إيدين هازارد (ريال مدريد)– فرينكي دي يونج (برشلونة)– لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)– كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).
وتوج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في
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محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
حازم-امام

حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
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ميدو - مصر للمقاصة (2)

ميدو: فخور بـ صلاح.. وأتمنى فوز فان دايك لهذا السبب

يرى أحمد حسام ميدو، مهاجم المنتخب الوطني السابق، والمدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن فوز الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم 2019، سيغير مفاهيم كثيرة في كرة القدم. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته على جانب الحفل عبر قناة beIN SPORTS، أن فيرجيل فان دايك أثبت أن التعاقد مع مدافع قوي قد يؤهل الفريق للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه ليس شرطًا وحيدًا أن يتم استقطاب مهاجم مميز أو أفضل لاعبي العالم لتحقيق البطولات.
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يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، و ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، جاء ذلك بعد قيادة الريدز للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام والذي أعاده إلى خزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره تشيلسي.
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
فان-دايك‎

فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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