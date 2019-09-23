تعرف على التشكيل المثالي للفيفا في عام 2019

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فريق عام 2019 الأفضل، خلال حفل جوائز «ذا بيست» الذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية، وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، وفي خط الدفاع: سيرجيو راموس (ريال مدريد)– فيرجيل فان دايك (ليفربول)– مارسيلو (ريال مدريد)– ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وخط الوسط: إيدين هازارد (ريال مدريد)– فرينكي دي يونج (برشلونة)– لوكا مودريتش (ريال مدريد)، والهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)– كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)– كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وتوج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في