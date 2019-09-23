بعد تتويج ميسي.. محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، التي شهدت تتويج ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، متفوقًا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة، بعدما حل ثالثًا في العام الماضي.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن نقاط اللاعبين العشرة الذين ضمتهم القائمة الأولية، وحصد ميسي 46 نقطة وضعته على الصدارة ومنحته الجائزة، متفوقًا على فان دايك الذي جاء ثانيًا برصيد 38 نقطة، وفي المركز الثالث كريستيانو رونالدو برصيد 36 نقطة. وجاء محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة،