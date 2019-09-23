رياضة

بعد تتويج ميسي.. محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم

تحرير:علي الزيني ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم في عام 2019، التي شهدت تتويج ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وفريق برشلونة الإسباني، متفوقًا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وجاء الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة، بعدما حل ثالثًا في العام الماضي.
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن نقاط اللاعبين العشرة الذين ضمتهم القائمة الأولية، وحصد ميسي 46 نقطة وضعته على الصدارة ومنحته الجائزة، متفوقًا على فان دايك الذي جاء ثانيًا برصيد 38 نقطة، وفي المركز الثالث كريستيانو رونالدو برصيد 36 نقطة. وجاء محمد صلاح في المركز الرابع برصيد 26 نقطة،
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محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
حازم-امام

حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
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«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
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محمد-صلاح

يورجن كلوب يحبط محمد صلاح بقرار جديد

يبدو أن ركلة الجزاء التي سجلها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في فوز ليفربول على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لم تكن كافية لإقناع يورجن كلوب، مدرب الريدز، بأن يكون صلاح هو المسدد الأول لركلات الجزاء في صفوف ليفربول، حيث أعلن أن جيمس ميلنر هو المسؤول الأول عن تسديد ركلات الجزاء، وقال كلوب في هذا الشأن، حسبما نقل موقع "ليفربول إيكو": "القاعدة بالنسبة لي أن جيمس ميلنر يأتي في الترتيب الأول للتسديد، وعندما لا يكون ميلنر على أرض الملعب يصبح محمد صلاح هو المسؤول الأول عن التسديد في الفريق".
كلوب (3)

كلوب: لم نتلق هدفا بهذه السذاجة من قبل

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن فريقه لم يكن سيئًا أمام نابولي الإيطالي، في مواجهة الفريقين الأخيرة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن اللقاء كان متكافئًا بين الفريقين على الرغم من الخسارة. وسقط فريق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، أمام نظيره نابولي، بعدما نجح الأخير في التغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الثلاثاء، حيث استحق الأخير الفوز بالمباراة، خاصة بعد تعامل نجوم الريدز ساديو ماني وفيرمينو مع الفرص التي أتيحت لهم برعونة شديدة.
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ليفربول يُكرم ضيافة نيوكاسل يونايتد بثلاثية

تغلب نادي ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019- 2020. نيوكاسل يونايتد بدأ بالتسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق نجمه ييترو فيليمز، ثم أمطر ليفربول شباك الماكبايس بثلاثة أهداف، أحرزها الدولي السنغالي ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 28 و40، ثم سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من روبرتو فيرمينو.
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كلوب عن أزمة ماني وصلاح: «كرة القدم بدون حظ صعبة»

تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن موعد عودة لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة. كلوب تحدث عن حارسه المصاب أليسون، وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قائلا: "أليسون تناول الغداء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد، وكيتا يقترب من العودة وقد يتدرب مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".
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