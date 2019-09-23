ترامب: الرئيس السيسي زعيم حقيقي

٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

ترامب والسيسي- أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس السيسي زعيم حقيقي"، وأكد الرئيس السيسي، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

والتقى الرئيس السيسي، على مدار اليوم، عدد من رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين، وعقد اجتما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بحثا فيه سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وموقف الشركات الإيطالية العاملة بمصر وعلى رأسها شركة إيني.واستحوذت الأوضاع في ليبيا على جانب كبير من المناقشات،