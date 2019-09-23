رياضة

الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
الأهلي
الأهلي
فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.
وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "سبحان الله، من أسبوعين فقط طلبوا منّي أشوف نادي في قطر يشترى النيچيرى جونيور أجايي (ويعلم ذلك أصدقاء وزملاء أهلاوية معايا في شغلي في قطر)". وتابع: "قولت لهم خسارة ده مهاجم شامل مش مجرد هداف، عكس وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن هدافين
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تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

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«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

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مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، حيث يتكون طاقم حكام المباراة من أحمد الغندور حكم الساحة، ويعاونه أحمد حسام طه مساعدا أول، وسامي هلهل مساعدا ثانيا، ومحمد عباس قابيل حكما رابعًا.. ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه،
نجوم الأهلي

فايلر يعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب يالإسكندرية في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي مواجهة سموحة بحثا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السويسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له.
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