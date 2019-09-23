الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

الأهلي

فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.

وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "سبحان الله، من أسبوعين فقط طلبوا منّي أشوف نادي في قطر يشترى النيچيرى جونيور أجايي (ويعلم ذلك أصدقاء وزملاء أهلاوية معايا في شغلي في قطر)". وتابع: "قولت لهم خسارة ده مهاجم شامل مش مجرد هداف، عكس وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن هدافين