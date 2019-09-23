«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

فالفيردي

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.

وتحدث فالفيردي، عن هذا الأمر، قائلًا: "في عالم كرة القدم، وفي بعض الأحيان تسير الأمور بشكل متقلب، وأنا كمدرب كرة قدم، أعرف جيدًا أن علي التعايش مع أزمات كبيرة كل ثلاثة أيام، كما أن بمقدورك الخروج من هذه الأزمات خلال وقت سريع للغاية، وفي الحقيقة هذا ما نريد فعله في برشلونة بعدما تعرضنا للخسارة أمام نادي