رياضة

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م
فالفيردي
فالفيردي
تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
وتحدث فالفيردي، عن هذا الأمر، قائلًا: "في عالم كرة القدم، وفي بعض الأحيان تسير الأمور بشكل متقلب، وأنا كمدرب كرة قدم، أعرف جيدًا أن علي التعايش مع أزمات كبيرة كل ثلاثة أيام، كما أن بمقدورك الخروج من هذه الأزمات خلال وقت سريع للغاية، وفي الحقيقة هذا ما نريد فعله في برشلونة بعدما تعرضنا للخسارة أمام نادي
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تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
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حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
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الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.
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ميسى

ليونيل ميسي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

توج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنحليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفينتوس الإيطالي. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى بعدما سجل 36 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الإسباني.
برشلونة - غرناطة‎ (2)

برشلونة إلى الهاوية.. سقوط جديد أمام غرناطة بالدوري

سقط فريق برشلونة أمام نظيره فريق غرناطة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد نويفو لوس كارمينيس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني، المباراة بدأت بشكل مفاجئ من جانب لاعبي غرناطة الذين نجحوا في هز شباك الألماني تيرشتيجن حارس البلوجرانا في الثانية 36 من عمر المباراة عن طريق رامون عزيز. هدف غرناطة كان بمثابة الصدمة للاعبي برشلونة ، وعقد المباراة عليهم مبكرًا، ولم تفلح محاولات الفريق الكتالوني في تعديل النتيجة طول فترات الشوط الأول.
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رونالدو: ميسي جزء من تاريخ كرة القدم.. ولسنا صديقين

أوضح البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، طبيعة علاقته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وقال صاروخ ماديرا في تصريحات تليفزيونية أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "أحب الفوز بالكرة الذهبية لمرات أخرى، وأعتقد أنني أستحق ذلك، وميسي رجل ممتاز ولاعب رائع. إنه جزء من تاريخ كرة القدم؛ ولذلك أعتقد أنه يجب أن أفوز بالكرة الذهبية 6 أو 7 أو 8 مرات للتفوق عليه، أما علاقتي بميسي فنحن لسنا صديقين، لكننا تشاركنا المنافسة على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عامًا".
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سواريز يكشف عن حلمه الأغلى مع برشلونة هذا الموسم

أكد الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، أن أكثر ما يفتقده مع النادي الكتالوني هو التتويج مرة أخرى بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، موضحًا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين، أن أهم هدف يتمنى تحقيقه مع برشلونة هذا الموسم هو التأهل لنهائي دوري الأبطال والتتويج باللقب مثلما حدث في نسخة 2015. وسجل سواريز 179 هدفا مع البلوجرانا في أقل من خمسة مواسم رسمية، حيث ظهر مع الفريق الأول مرة في نهاية شهر أكتوبر لعام 2014 في «سانتياجو بيرنابيو»، بسبب إيقافه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حينها.
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