حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

حازم إمام

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.

وأضاف أن كل مدرب يرى لاعبيه بمنظوره الفني، وقد يجد في لاعب ميزة جديدة يحاول تطويرها وهذا طبيعي في كرة القدم، وأن ميتشو مضطر لتجربة أفكاره في مباريات رسمية لأنه لم يخض فترة إعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم. وطالب النجم الدولي السابق، ميتشو بمنح الفرصة لكريم بامبو لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومفيد