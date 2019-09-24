رياضة

حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
حازم إمام
حازم إمام
قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
وأضاف أن كل مدرب يرى لاعبيه بمنظوره الفني، وقد يجد في لاعب ميزة جديدة يحاول تطويرها وهذا طبيعي في كرة القدم، وأن ميتشو مضطر لتجربة أفكاره في مباريات رسمية لأنه لم يخض فترة إعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم. وطالب النجم الدولي السابق، ميتشو بمنح الفرصة لكريم بامبو لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومفيد
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محمد صلاح

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
جونيور أجايي (2)

الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.
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الزمالك- والاتحاد‎ (2)

مصطفى محمد يقود الزمالك للفوز على الاتحاد في الدوري

بعد مباراة متوسطة من لاعبي الفريقين، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الصاعد بسرعة الصاروخ مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز، بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بالمسابقة المحلية، في المقابل فشل زعيم الثغر في تحقيق أي نقطة. الفوز الذي حققه الزمالك جاء على نفس نهج الأهلي حامل اللقب، الذي فاز اليوم أيضًا على نظيره سموحة بهدف دون رد أيضًا.
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حازم إمام: ميتشو أهدى الأهلي الفوز بالسوبر

فتح حازم إمام نجم الزمالك وعضو اتحاد الكرة السابق النار على المدير الفني للنادي الأبيض ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" بعد الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر، حيث قال حازم إمام عقب المباراة أثناء تحليله للمباراة عبر قناة أون سبورت: "ميتشو قام بالعديد من الأشياء الغريبة في المباراة ما تسبب في إهدار الفوز". وواصل إمام تصريحاته: "ليس من الجيد أن تؤلف في اختياراتك خاصة في مواجهة الأهلي، في مباريات القمة يجب أن تختار أفضل تشكيل لديك وهذا لم يحدث اليوم". وأختتم تصريحاته بأن الأمر ينطبق على أحمد فتحي لاعب الأهلي الذي قدم مباراة رائعة فهو لا يستسلم أبدا.
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مفاجآت في قائمة الزمالك لرحلة السنغال

أعلن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمغادرة البلاد لرحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وتغادر بعثة الفارس الأبيض، صباح غدً الأربعاء، وشهدت قائمة الزمالك غياب محمود عبدالرازق "شيكابالا" للإصابة، بجانب المغربي محمد أوناجم لعدم أحقيته في المشاركة بالمباراة، بعدما تعثر قيده بسبب تأخر وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليشارك من دور الستة عشر.
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ليلة بيضاء.. الزمالك يهزم بيراميدز ويتوج بكأس مصر

توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه ، بعدما تمكن من الفوز على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر، سجل ثلاثية الأبيض يوسف أوباما في الدقيقة 51 وأضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 63 و83 على الترتيب، في مباراة قادها تحكيميًا طاقم حكام روماني ضم كلًا من: رادو ماريان باتريسكو، ويعاونه كل من رادو مارين، وأدريان حكمان مساعدان، ومارشال حكمًا رابعًا.
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