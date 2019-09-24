حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون.
وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
وأضاف أن كل مدرب يرى لاعبيه بمنظوره الفني، وقد يجد في لاعب ميزة جديدة يحاول تطويرها وهذا طبيعي في كرة القدم، وأن ميتشو مضطر لتجربة أفكاره في مباريات رسمية لأنه لم يخض فترة إعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم.
وطالب النجم الدولي السابق، ميتشو بمنح الفرصة لكريم بامبو لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومفيد
وأضاف أن كل مدرب يرى لاعبيه بمنظوره الفني، وقد يجد في لاعب ميزة جديدة يحاول تطويرها وهذا طبيعي في كرة القدم، وأن ميتشو مضطر لتجربة أفكاره في مباريات رسمية لأنه لم يخض فترة إعداد مع الفريق قبل انطلاق الموسم.
وطالب النجم الدولي السابق، ميتشو بمنح الفرصة لكريم بامبو لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب جيد ومفيد وكان يجيد تسجيل الأهداف مع الإسماعيلي، متما: «حتى إن أخطأ كريم بامبو يجب أن يحصل على الفرصة للاستفادة من إمكانياته».
وحقق الزمالك فوزًا ثمينًا على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد، في المواجهة التي جمعتهما، مساء الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
بهذا الفوز حصد الفارس الأبيض أول 3 نقاط في بداية مشواره بالمسابقة، في المقابل فشل زعيم الثغر في حصد أي نقاط.