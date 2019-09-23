نهال عنبر تكشف لـ«التحرير» تفاصيل مرض هنا الزاهد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م

هنا الزاهد

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة هنا الزاهد، موضحة أنها تتابع حالتها من خلال والدتها، كما تواصلت مع الفنان أحمد فهمي يوم الأحد، والذي طمأنها عن صحة زوجته، موضحا أنها تعاني من ألم في المعدة، ومن الممكن أن يكون بسبب تناولها أكل لم تعتاد عليه، لكن لا توجد خطورة وحالتها في تحسن، وقالت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ"لتحرير": "الحمد لله هنا حالتها مستقرة، هي بس على المحاليل وممنوعة من الأكل، والدكاترة في وسنغافورة من أحسن الناس في العلاج، ولو متأكدوش أنها بقت كويسة مش هيخرجوها".

وأضافت نهال: "أحمد فهمي قالي لو الدكتور وافق على خروجها من المستشفى، هيرجعوا مصر بكرة"، وتابعت: "أنا حاولت اتصل بيهم النهاردة مش بيردوا، بس بناءا على كلام أحمد امبارح، أنهم في انتظار قرار الدكتور بالموافقة على خروجها لو سمحت حالتها الصحية، ولو وافق هيوصلوا القاهرة الثلاثاء". كان الفنان أحمد فهمي قد