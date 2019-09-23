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نهال عنبر تكشف لـ«التحرير» تفاصيل مرض هنا الزاهد

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة هنا الزاهد، موضحة أنها تتابع حالتها من خلال والدتها، كما تواصلت مع الفنان أحمد فهمي يوم الأحد، والذي طمأنها عن صحة زوجته، موضحا أنها تعاني من ألم في المعدة، ومن الممكن أن يكون بسبب تناولها أكل لم تعتاد عليه، لكن لا توجد خطورة وحالتها في تحسن، وقالت "عنبر" في تصريحات خاصة لـ"لتحرير": "الحمد لله هنا حالتها مستقرة، هي بس على المحاليل وممنوعة من الأكل، والدكاترة في وسنغافورة من أحسن الناس في العلاج، ولو متأكدوش أنها بقت كويسة مش هيخرجوها".
وأضافت نهال: "أحمد فهمي قالي لو الدكتور وافق على خروجها من المستشفى، هيرجعوا مصر بكرة"، وتابعت: "أنا حاولت اتصل بيهم النهاردة مش بيردوا، بس بناءا على كلام أحمد امبارح، أنهم في انتظار قرار الدكتور بالموافقة على خروجها لو سمحت حالتها الصحية، ولو وافق هيوصلوا القاهرة الثلاثاء". كان الفنان أحمد فهمي قد
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مهرجان- الجونة

عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
لما لنتولد (2)

«لما بنتولد».. قصة تحولت لفيلم بسبب وفاة نادين شمس

أقيم اليوم السبت، العرض العالمي الاول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة في قسم أفلام خارج المسابقة، وقال تامر عزت مخرج الفيلم، إنه سعيد بعرضه لأول مرة بمهرحان الجونة السينمائي، مشيرا إلى أن العمل تحول إلى مشروع يجب إخراجه، خاصة بعد وفاة مؤلفة العمل نادين شمس، لافتا إلى أنه شارك في الإنتاج وعمل على الفيلم لمدة عامين، حتى يخرج للجمهور، ونوه بأن الكلاكيت عبد الرحمن خليلي، الذي عمل بالفيلم توفي العام الماضي، وكان من الواجب عليه أن يتذكره الفيلم.
بسمه

بسمة تكشف أصعب تحد في «ماكو»: انتظروا عملا مهما

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بمشاهدة الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذي حصل علي جائزة أسد المستقبل، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في ورته الثالثة، وقالت في تصريحات لـ"التحرير"، إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما سودانيا، مشيرة إلى أنه نال إعجابها، وأنه تجربة مهمة لصناع السينما، وكشفت عن أحدث اعمالها، موضحة أنها تستعد لعرض فيلم "ماكو"، مؤكدة أنه سيكون "عملا مهما" بالنسبة للسينما المصرية.
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