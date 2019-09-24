رياضة

تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.
وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، فيما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني. واختار دانيال ساديو ماني فى المركز الأول، وخلفه كريستيانو رونالدو فى المركز الثاني، ومحمد صلاح فى المركز الثالث، فيما اختار كلوب كأفضل مدرب ومن خلفه جوارديولا. وتنص لوائح التصويت على إعطاء الاختيار
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حازم-امام

حازم إمام يطالب ميتشو بمنح الفرصة لهذا اللاعب

قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن ظهور الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» في المؤتمر الصحفي، وإدلائه بتصريحات عقب المباريات، أمر في غاية الأهمية يجب أن يحدث دائما حتى يعرف الجمهور كيف يفكر الجهاز الفني واللاعبون. وأشار حازم، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON sport»، إلى أن كلام ميتشو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد السكندري، كان منطقيا ومقنعا، باضطراره للدفع بعدد من اللاعبين تجنبًا لإجهاد الآخرين، خاصة أن الفريق كان يواجه الأهلي منذ يومين فقط.
فالفيردي‎

«مش قلقان».. فالفيردي يعلق على مستقبله مع برشلونة

تحدث أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن رحيله عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، خلال تصريحات إعلامية نشرتها الصحف الإسبانية مساء اليوم الإثنين، بعدما انتهت الجولة الخامسة في بطولة الدوري الإسباني، وأصبح برشلونة في المركز الثامن في جدول ترتيب اللاليجا، وقال فالفيردي خلال تصريحاته، إنه غير قلق على الإطلاق على مستقبله مع برشلونة، حتى مع زيادة الشائعات حول تفكير إدارة البلوجرانا بقيادة بارتوميو في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهذا بعد خسارة الفريق أمام غرناطة.
جونيور أجايي (2)

الطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سعى للاستغناء عن لاعب سوبر

فجر المعلق الرياضي أحمد الطيب، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكد أن هناك أحد المسؤولين في النادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- طلب منه بشكل شخصي، توفير عرض رسمي من أحد الأندية القطرية، من أجل التخلص من النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، موضحا أنه وجه نصيحة لمسؤولي المارد الأحمر بالإبقاء على أجايي لأنه لاعب سوبر. وتألق المهاجم النيجيري في مباراة كأس السوبر التي توج بها المارد الأحمر، بعد التغلب على الغريم التقليدي فريق الزمالك بثلاثة أهداف مُقابل هدفين، وسجل أجايي هدفين من الثلاثة، وكان أحد نجوم اللقاء.
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كلوب (1)

يورجن كلوب يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الحفل المقام حاليًا في مدينة ميلانو الإيطالية لتوزيع جوائز الأفضل، بعد منافسة مع الثنائي الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، و ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، جاء ذلك بعد قيادة الريدز للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام والذي أعاده إلى خزائن الريدز بعد غياب 14 عامًا، كما حقق لقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على نظيره تشيلسي.
محمد-صلاح

جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح عن الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء، أن جماهير ليفربول الإنجليزي طالبت برحيل محمد صلاح الدولي المصري نجم الريدز عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، حيث نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن جماهير الريدز تطالب إدارة ناديها برحيل محمد صلاح من أجل الاستفادة من العائد المادي وإبرام صفقات مميزة على غرار أليسون بيكر وفان دايك واللذان اعتبرتهما جماهير فريق ليفربول بأنهما عامل أساسي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير والتتويج بكأس السوبر الأوروبي أيضًا على حساب تشيلسي.
محمد صلاح (1.) (1)

كلوب ينهي أزمة صلاح وماني: هذا قرار اللاعبين

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، أنه لن يخبر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بضرورة تمرير الكرة بصورة أكبر، وذلك بعد الغضب الذي أظهره ساديو ماني في فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثية نظيفة، عندما رفض صلاح التمرير إليه عندما كان في وضع مثالي للانفراد بالمرمى، مفضلا المراوغة والتسديد، وقال كلوب في هذا الشأن: "يمكنني وصف 5 أو 6 مواقف ظن فيها البعض أنه من الأفضل للاعب التمرير، ومن ثم نجح هو في تسجيل الهدف بالفعل، ومن ثم فهذه حرية أمنحها للاعب، على كل لاعب اتخاذ القرار بشأن تمرير الكرة من عدمه".
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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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