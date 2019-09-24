تصويت الأفضل.. ممثل مصر يختار ماني أولا وصلاح ثالثا

تحرير:علي الزيني ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

محمد صلاح

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اختيارات المدربين واللاعبين ومسؤولي الإعلام فيما يخص الأفضل، خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمدينة ميلانو الإيطالية، بعدما أعلن عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019، التي شهدت تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وجاء المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع، خلف الثلاثي الذي ضمته القائمة النهائية المختصرة.

وشارك في التصويت من جانب مصر المسؤول الإعلامي هاني دانيال، فيما غاب عن التصويت قائد منتخب مصر والمدير الفني. واختار دانيال ساديو ماني فى المركز الأول، وخلفه كريستيانو رونالدو فى المركز الثاني، ومحمد صلاح فى المركز الثالث، فيما اختار كلوب كأفضل مدرب ومن خلفه جوارديولا. وتنص لوائح التصويت على إعطاء الاختيار