أول تعليق من رونالدو على فوز ميسي بـ«The best»

تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

رونالدو

في أول تعليق له بعد انتهاء حفل جوائز «The best»، الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء الإثنين، قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، إن ما يميز اللاعب المحترف عن اللاعب الهاوي هو الصبر والمثابرة. وكتب رونالدو رسالة تحفيزية عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، قال فيها: «لا يمكنك فعل كل شيء، لكن عليك تذكر أن كل كبير بدأ صغيرًا، وأن تضع في اعتبارك أن الظلام يأتي بعده فجر، وأن تفعل ما في وسعك لتحقيق ما تحلم به». وأصبح ميسي حاليا يتفوق على رونالدو في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية بـ6 مرات، مقابل 5 مرات لصاروخ ماديرا.

وتوج الأرجنتني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم THE BEST، بعد منافسة مع الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، ورونالدو. وقدم النجم الأرجنتيني أداءً مميزًا مع برشلونة على المستوى الفردي، حيث سجل 50 هدفًا في 51 مباراة، وصنع 22 آخرين، وأيضا فاز بجائزة الحذاء