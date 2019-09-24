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بيان أوروبي يحمل إيران مسؤولية «هجوم أرامكو»

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم الذى استهدف منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر الحالى. وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات الثلاث: «حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».
وأضاف البيان: «من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر». داعيا طهران إلى «الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد».وتابع البيان أن «الهجمات تسلط الضوء على الحاجة الى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف».وأشار وزير الخارجية
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قمة -المناخ -في -نيويورك

قمة المناخ 2019.. هل ينجح العالم في مواجهة غضب الطبيعة؟

"فشل جيلنا في الاضطلاع بمسئولياته إزاء حماية كوكب الأرض، بل أصبحنا نعيش في حفرة مناخية عميقة، وللخروج منها يجب علينا أولا التوقف عن الحفر"، جملة قالها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في افتتاح القمة المنعقدة اليوم، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، تكشف حجم المأساة التي يعيشها البشر على الأرض، بينما تطرح سؤالا، وهو: هل ينجح العالم في مواجهة غضب الطبيعة؟
مصنع-ادوية (2)

قتل ألفي شخص بفرنسا.. دواء تخسيس في قفص الاتهام

تشهد فرنسا، اليوم الإثنين، محاكمة تاريخية في واحدة من كبرى فضائح الرعاية الصحية في تاريخ البلاد، بعد الكشف عن أن أحد أدوية إنقاص الوزن تسبب في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص، وإصابة آخرين بأمراض مزمنة. ومن المقرر أن تحاول هذه المحاكمة التي تتهم الشركة المنتجة للعقار بالقتل الخطأ والخداع، رفع الغطاء عن صناعة الأدوية الضخمة في فرنسا. وتواجه شركة "سيرفيه"، أحد أكبر وأقوى المختبرات الخاصة في فرنسا، تهما بالتستر على الآثار الجانبية القاتلة لعقار منتشر على نطاق واسع يسمى "ميدياتور".
نتنياهو

لتفادي السجن.. نتنياهو يراهن على «حكومة وحدة»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في إسرائيل في ظل الظروف الراهنة، هي حكومة وحدة وطنية"، وفقا لـ"سكاي نيوز". وحسب القناة، "فقد تبدو هذه آخر المناورات التي يقوم بها نتنياهو في الأيام الأخيرة، في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن، حتى يبعد شبح السجن الذي يلاحقه بسبب شبهات الفساد التي تحيط به". وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأقولها بصراحة، في البداية أردنا أن نشكل حكومة يمين تعتمد على شركائنا الطبيعيين، ولكن للأسف لم نحصل على عدد المقاعد الكافية للقيام بذلك".
عارف-علوي (1)

باكستان تعلن جاهزيتها لخوض حرب ضد الهند

أعلن رئيس باكستان، عارف علوي، جاهزية بلاده لخوض غمار الحرب مع الهند في حال أقدمت نيودلهي على إشعالها، وفقا لـ"روسيا اليوم". وأشار علوي في تصريحات صحفية إلى احتمالات نشوب حرب مع الهند مع اشتداد التوتر في إقليم كشمير، قائلًا: "إذا أقدمت الهند على إشعال الحرب، فإن بلاده ستدخلها وهي جاهزة لذلك. تأثير الحرب سيكون كارثيا فى اقتصاد الهند وشعبها". ولفت إلى أن أخطر ما في الأمر يتمثل في وجود الأسلحة النووية، التي يملك البلدان ترسانة منها، وهو ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي.
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جان-ايف-لو-دريان-وزير-الخارجية-الفرنسى

فرنسا: قنوات الحوار مع إيران لا تزال مفتوحة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم مع إيران، وذلك غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقال لودريان، خلال حديثه لبرنامج "لو جران راندي فو" السياسي: إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم"، مضيفا "لكن على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال"، متابعًا "قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها يمكن التراجع عنه.. الإجراءات التي اتخذوها سلبية، لكنها ليست نهائية".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تبدأ خطوة ثالثة من التصعيد

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، على استمرار التصعيد الإيراني، واستعرضت الشأن السوداني وبدء الحكومة اليوم أداء مهامها كما تناولت تطورات الأوضاع في سوريا وفلسطين بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إيران أعلنت، أمس، بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة، من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، في تخفيض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما يثير قلق الأسرة الدولية. وبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لم تفاجأ بقرار طهران، عدَّت لندن القرار الإيراني مخيبا للغاية.
ناقلة-النفط-الإيرانية-أدريان-داريا

الأقمار الصناعية تكشف كذب طهران حول مصير ناقلتها

شهدت الأشهر الأخيرة العديد من التطورات في منطقة خليج عدن، ومضيق هرمز، وصلت تداعياتها إلى مناطق أخرى حول العالم. الأزمة بدأت عندما تعرضت 4 ناقلات لحادث بالقرب من سواحل مدينة الفجيرة الإماراتية، منتصف مايو الماضي، أعقبها هجوم آخر على ناقلتين في خليج عدن في شهر يونيو، لم تتوقف الأزمة هنا، ففي أغسطس الماضي، احتجزت البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية، بدعوى خرقها العقوبات المفروضة على سوريا، لترد طهران باحتجاز ناقلة بريطانية، إلا أن الأمور تطورت لصالح إيران، حيث قررت سلطات جبل طارق إطلاق سراح السفينة الإيرانية.
ناقلة نفط - أرشيفية

طهران تحتجز سفينة بالخليج: تهرب النفط الإيراني

احتجز خفر السواحل الإيراني، اليوم السبت، سفينة في الخليج مع طاقمها المؤلف من 12 فلبينيا، بدعوى تهريبها الوقود، إذ كانت تحمل قرابة 284 ألف لتر من وقود الديزل، وتقول إيران إنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود برا إلى الدول المجاورة وبحرا إلى دول الخليج العربية، وسبق وأن احتجزت سفنا في الخليج قائلة إنها تستخدم في تهريب النفط. وتأتي عملية الاحتجاز على وقع التوترات في الخليج، بعدما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي يفرض قيودا على برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، وذلك بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
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