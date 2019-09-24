بيان أوروبي يحمل إيران مسؤولية «هجوم أرامكو»

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ ص

جانب من الاجتماع

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم الذى استهدف منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر الحالى. وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات الثلاث: «حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».

وأضاف البيان: «من الواضح بالنسبة إلينا أن إيران تتحمل مسؤولية هذه الهجمات، ليس هناك تفسير آخر». داعيا طهران إلى «الإحجام عن خيار الاستفزاز والتصعيد».وتابع البيان أن «الهجمات تسلط الضوء على الحاجة الى وقف التصعيد في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية المستمرة والانخراط مع جميع الأطراف».وأشار وزير الخارجية