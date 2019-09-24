جريمة

إصابة 3 أشخاص في حريق مصنع مكرونة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
شب منذ قليل، حريق هائل فى مصنع مكرونة قديم، بمدينة سيدى سالم، فى محافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما قامت شركة كهرباء سيدى سالم بفصل التيار بشكل جزئى عن المدينة حتى إخماد الحريق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ ورد من مأمور مركز شرطة سيدى سالم بنشوب حريق فى مصنع مكرونة مهجور بدائرة المركز.
على الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، كما دفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف للتعامل مع المصابين.وأسفر الحريق عن إصابة كل من: أمين شرطة سمارة محمد عطية، بحالة اختناق، وتم إسعافه فى موقع الحريق، ومحمد غازى خفاجة، باختناق، وتم إسعافة فى موقع الحريق، وعبد
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الحريق

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
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من 7 إلى 10 سنوات.. السجن لـ12 متهما في أحداث عنف المنيا

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات على 7 متهمين بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما قضت ذات المحكمة بالسجن 7 سنوات على 5 متهمين بحرق كنيسة قرية دلجا في نفس المركز عقب فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس عام 2013، ففي الحكم الأول شمل 6 متهمين باقتحام مركز شرطة ديرمواس، بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهم سابع باقتحام بنك مصر بالسجن 10 سنوات.
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مصرع وإصابة شخصين في حادث أعلى محور 26 يوليو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارة أعلى محور 26 يوليو، ما أدى إلى توقف حركة المرور فى الطريق القادم من مدينة 6 أكتوبر والمتجه لميدان لبنان، وتلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعنية بوقوع حادث مروري أعلى المحور، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل الضحايا والمصابين للمستشفى، وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي في الاتجاه القادم من أكتوبر لميدان لبنان، ما أدى إلى انقلابها، تم الدفع بتعزيزات من رجال المرور مدعومة بونش لرفع حطام الحادث، ونشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير.
سجن

الدفع أو النشر.. السجن لشاب ابتز خطيبته السابقة بصور ومحادثات

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار نصر البدراوي، بالسجن 10 سنوات على شاب هدد سيدة متزوجة كانت خطيبته السابقة عام 2014، بالتشهير بها ونشر صور ومحادثات تليفونية وتسجيلات صوتية بينهما وقت فترة الخطوبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء على غير الحقيقة وجود علاقة آثمة بينهما، لتدمير حياتها الزوجية وتشويه سمعتها، وابتزازها بمسح الصور والمكالمات مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك في الجناية رقم 1141 لسنة 2019 كلى جنايات جنوب المنصورة.
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الحريق

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
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إخلاء مدرسة من الطلاب في قنا بسبب نشوب حريق

أخلت إدارة مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية، المدرسة من الطلاب والطالبات، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق بسبب ماس كهربائي، خوفًا من وقوع ضحايا أو إصابات بين الطلبة والطالبات. وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داوود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة.
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تفاصيل حريق التهم محتويات مصنع غزل ونسيج في الهرم

سرينة سيارات الحماية المدنية تتبعها سيارات إسعاف بشارع الهرم كانت محل رصد وتساؤل كثيرين من المارة وقاطني المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. الجواب كان لدى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إذ تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع للغزل والنسيج بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الأهرام غربي الجيزة، ليدفع اللواء هاني سعيد بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري برئاسة نائبه اللواء إيهاب عبدالحميد.
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9 سيارات للسيطرة على حريق بورشة أحذية فى الإسكندرية

نشب حريق هائل بمصنع أحذية كائن بشارع كنيسة الدبانة بمنطقة محطة الرمل، اليوم الإثنين، دون أنباء عن وقوع إصابات وامتد الحريق إلى باقي أجزاء العقار محل مصنع الأحذية، بينما هرولت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وبدأت على الفور في التعامل وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى كنيسة ملاصقة وعقارات مجاورة. بدأت الواقعة بتلقى أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب الحريق المشار إليه فانتقلت على الفور سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية والقيادات الأمنية للسيطرة على الحريق.
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