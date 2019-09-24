إصابة 3 أشخاص في حريق مصنع مكرونة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ ص

حريق - أرشيفية

شب منذ قليل، حريق هائل فى مصنع مكرونة قديم، بمدينة سيدى سالم، فى محافظة كفر الشيخ، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، بينما قامت شركة كهرباء سيدى سالم بفصل التيار بشكل جزئى عن المدينة حتى إخماد الحريق. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ ورد من مأمور مركز شرطة سيدى سالم بنشوب حريق فى مصنع مكرونة مهجور بدائرة المركز.

على الفور، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران وإخماد الحريق، كما دفع مرفق الإسعاف بـ4 سيارات إسعاف للتعامل مع المصابين.وأسفر الحريق عن إصابة كل من: أمين شرطة سمارة محمد عطية، بحالة اختناق، وتم إسعافه فى موقع الحريق، ومحمد غازى خفاجة، باختناق، وتم إسعافة فى موقع الحريق، وعبد