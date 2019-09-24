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قيود أمريكية على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص
حسن روحاني
حسن روحاني
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحركات روحاني. وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة. وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة «إيست ريفر» على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق.
ومن المقرر أن يلقي روحاني، الأربعاء، كلمة أمام الجمعية العامة وأن يعقد مؤتمرا صحفيا.وتأتي زيارة روحاني في توقيت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة ووسط تكهّنات حول إمكان لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وعادة ما يمضي المسؤولون الأجانب المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضا من وقتهم
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تلوث-مياه-الشرب

أمراضها مُميتة.. مياه «الحنفيات» فيها سم قاتل

وجدت دراسة أمريكية أن مياه الصنابير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى انتشار الأمراض المميتة مثل السرطانات، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن مياه الصنابير ستؤدي إلى وقوع أكثر من 100 ألف إصابة بأنواع مختلفة من السرطانات. وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة "إي دبلوي جي" غير الربحية أن المياه التي تبيح السلطات الأمريكية شربها من الصنابير تحتوي خليطا من المواد السامة. وقال مسؤول في المنظمة إن المياه في معظم التجمعات السكنية في الولايات المتحدة تلبي المعايير القانونية التي تضعها السلطات.
ترامب (2)

ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
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وزير الدفاع الروسي: واشنطن التهديد الرئيسي لنا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات غير عقلانية بسبب إيمانها بتفوق قوتها، مضيفا: "عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك، أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية، وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط".
فاروق الباز

لأول مرة.. ناسا تطلق اسم عالم مصري على كويكب

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأطلق الاتحاد العالمي للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة اسم الباز علي كويكب بالفضاء نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأميركية بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة.
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سعد-الحريرى

لبنان يطالب بتدخل أمريكي فرنسي لردع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، وفقا لـ"فرانس 24". وطلب الحريري خلال الاتصال بتدخل أمريكي فرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم، تدمير ناقلة جنود إسرائيلية خلال القصف، ومقتل من كانوا فيها، فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.
قمر-صناعى

أمريكا ترصد تحركات قمر صناعي عسكري روسي

قالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الجوي الفضائي (نوراد) اليوم إنها رصدت منذ بداية العام الجاري مناورات مركبة الفضاء العسكرية الروسية "كوسموس-2521"، التي يطلق عليها بشكل غير رسمي القمر الصناعي "المُفتش". وأوضحت القيادة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن القمر الصناعي كان في مدار الأرض مع المعلمات من 280 كيلومترا لكل 285 كيلومترا وفي أوائل فبراير بدأ مداره في الانخفاض تدريجياً وبحلول الـ 10 من أبريل كان الحد الأدنى لارتفاعه 227 كيلومترا ثم ارتفع القمر الصناعي مرة أخرى ومع بداية الصيف بلغ مداره 247 كيلومترا على مساحة 282 كيلومترا.
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
ترامب (1)

ترامب يقترح استخدام القنابل النووية لوقف الأعاصير

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الأحد موقع آكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وذكر الموقع أنه ذلك جاء خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، حيث سأل ترامب أن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة، ووفق مصدر، رفض كشف هويته، أن الحاضرون تركوا الاجتماع وهم يتساءلون "كيف يمكن التصرف مع أمر كهذا"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
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