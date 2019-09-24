قيود أمريكية على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ ص

حسن روحاني

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحركات روحاني. وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة. وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة «إيست ريفر» على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق.

ومن المقرر أن يلقي روحاني، الأربعاء، كلمة أمام الجمعية العامة وأن يعقد مؤتمرا صحفيا.وتأتي زيارة روحاني في توقيت يشهد توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة ووسط تكهّنات حول إمكان لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.وعادة ما يمضي المسؤولون الأجانب المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعضا من وقتهم