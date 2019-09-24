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مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

تحرير:محمد عودة ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ ص
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتى تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو
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لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
السيسى-وترامب (2)

ترامب: الرئيس السيسي زعيم حقيقي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس السيسي زعيم حقيقي"، وأكد الرئيس السيسي، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
السيسى-وترامب (3)

السيسي لترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
حريق-في-محطة قطارات-المنيا (2)

السكة الحديد تنفي حريق قطار في محطة المنيا.. وتوجه رسالة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا، كذبت فيه ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي اليوم الإثنين، مؤكدة أن حركة القطارات تسير بصورة طبيعية وأن ما حدث هو نشوب حريق بالمخلفات والهيش بترعة الإبراهيمية بالقرب من حوش محطة المنيا بعيداً عن الخط الطوالي، وامتدت النيران لعربتان خردة بحوش محطة المنيا، بعيداً عن المحطة، وتم إطفائها بوسائل الإطفاء التابعة لمحطة المنيا، ولا خسائر مادية أو بشرية، كما لم يؤثر ذلك على حركة القطارات داخل المحطة.
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لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
ماذا-فعل-السيسي-في-4-زيارات-للأمم-المتحدة

السيسي يصل إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان السيسي، قد غادر القاهرة، مساء الجمعة، متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الرابعة والسبعين، التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، إذ يستعرض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، ، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
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السيسي: رجال الجيش يقدمون حياتهم فداء للوطن.. والبعض يتهمهم بالفساد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد. وأضاف الرئيس في كلمته بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب: "إذا لم نتصدى للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.. أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة". وتابع: "نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية".
السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

السيسي يلتقي برئيس حزب «كوميتو» الياباني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر إقامته فى يوكوهاما، ناتسو ياماجوشي، رئيس حزب «كوميتو»، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، ومؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة. من جانه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر، حكومةً وشعبا، بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيدا بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.
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