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ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ ص
ترامب وماكرون
ترامب وماكرون
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.
وطالبت الدول الثلاث طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات
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مكتب-التحقيقات الفيدرالي-إف-بي-آي (2)

اعتقال جندي أمريكي خطط لتفجيرات في الولايات المتحدة

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، جنديا أمريكيا ناقش خططا لتفجير شبكة إخبارية أمريكية كبيرة، واقترح استهداف المرشح الديمقراطي للرئاسة بيتو أورورك.وبحسب قناة «الحرة»، أعلن المكتب أن الجندي خطط للسفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف «كتيبة ازوف» اليمينية العنيفة، ونشر معلومات على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل. وبحسب أوراق الاتهام، فإن جاريت ويليام سميث، انضم إلى الجيش الأمريكي فقط بعد إبداء رغبته في القتال في أوكرانيا. وتحدث سميث في 19 أغسطس 2019، مع مخبر من اف بي آي، في مجموعة دردشة على الإنترنت وناقش معه خطة لشن هجوم داخل الولايات المتحدة.
حسن-روحانى

قيود أمريكية على تحركات الرئيس الإيراني في نيويورك

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تحركات روحاني. وقال دبلوماسيون إن الرئيس الإيراني يخضع للقيود الصارمة نفسها التي فُرضت في يوليو على أفراد البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة. وتمنع القيود على روحاني التنقّل بعيدا عن مقر الأمم المتحدة الواقع على ضفة «إيست ريفر» على الجانب الشرقي من جزيرة مانهاتن، إلا أن السلطات الأمريكية منحته إذنا خاصا للإقامة في فندق.
تلوث-مياه-الشرب

أمراضها مُميتة.. مياه «الحنفيات» فيها سم قاتل

وجدت دراسة أمريكية أن مياه الصنابير في الولايات المتحدة ستؤدي إلى انتشار الأمراض المميتة مثل السرطانات، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أن مياه الصنابير ستؤدي إلى وقوع أكثر من 100 ألف إصابة بأنواع مختلفة من السرطانات. وأظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة "إي دبلوي جي" غير الربحية أن المياه التي تبيح السلطات الأمريكية شربها من الصنابير تحتوي خليطا من المواد السامة. وقال مسؤول في المنظمة إن المياه في معظم التجمعات السكنية في الولايات المتحدة تلبي المعايير القانونية التي تضعها السلطات.
ترامب (2)

ترامب: لا نية لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع المسؤولين الإيرانيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف ترامب، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، من واشنطن، قبيل توجهه إلى ولاية تكساس، ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال أعمال الجمعية العامة: "كل الخيارات على الطاولة ولا يمكن استبعاد أي شيء، لكن لا نية لديّ لعقد أي لقاء مع الإيرانيين". وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تأييده إجراء محادثات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني.
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جانب من الاجتماع

بيان أوروبي يحمل إيران مسؤولية «هجوم أرامكو»

قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم الذى استهدف منشأتي نفط في المملكة العربية السعودية يوم 14 سبتمبر الحالى. وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات الثلاث: «حان الوقت لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات طويل الأمد على برنامجها النووي وكذلك على القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية».
دونالد ترامب

ترامب يوافق على نشر قوات أمريكية «دفاعية» في المنطقة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتي نفط بالسعودية. وذكَّر وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر بتدمير القوات الإيرانية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية، وقال إن هجوم 14 سبتمبر على منشأتين نفطيّتين سعوديّتين «يُشكّل تصعيدا كبيرا للعدوان الإيراني». وأضاف البنتاجون أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن وحدات بعينها ليتم نشرها في المنطقة مضيفا أن عدد القوات ستكون «معتدلة».
زامير كابولوف

موسكو: عقوبات أمريكا ضد إيران ستزيد الوضع تعقيدا

قال المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، الجمعة، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد البنك الوطني الإيراني وصندوق التنمية الوطني الإيراني ستزيد من تعقيد الوضع في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن زامير كابولوف، قوله: "لا يسعنا إلا أن نأسف لذلك، هذه الخطوة تعتبر أداة أخرى للضغط على إيران ولكنها لن تؤثر على موقف طهران، إنها تؤدي فقط إلى مزيد من تعقيد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران والوضع في المنطقة".
مايك-بومبيو

بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.
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