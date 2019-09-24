ترامب يرفض مساعي ماكرون للوساطة مع إيران

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٥ ص

ترامب وماكرون

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران في النزاع القائم بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «نحن لا نحتاج إلى وسيط.. هو (ماكرون) صديقي لكننا لا نبحث عن أي وسطاء». وأوضح ترامب أن جدول أعماله لا يشمل الاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني هذا الأسبوع لكنه لم يستبعد الاجتماع به في نيويورك. وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد قالت في بيان إن من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية في 14 سبتمبر.

وطالبت الدول الثلاث طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.وفى بيان مشترك، بعد لقاء جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قالت الحكومات