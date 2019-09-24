ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ ص

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يستحق أن ينال جائزة نوبل للسلام، لكنه اعتبر أن منح هذه الجائزة لا يتم بشكل منصف. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الرئيس الأمريكي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك: «يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه». وأثار دونالد ترامب قضية منح سلفه الرئيس السابق باراك أوباما الجائزة في العام 2009، وهو ما شكل مفاجأة كبيرة حينها وجاء خلافا لكل التوقعات.

ومنح أوباما جائزة السلام المرموقة تقديرا لـ«جهوده الاستثنائية من أجل تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب»، بحسب ما أعلنت حينها لجنة نوبل النروجية، على الرغم من أنه لم يكن قد أكمل عامه الأول في البيت الأبيض. وأضاف دونالد ترامب: «منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة