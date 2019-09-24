سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل ومائل للحرارة على القاهرة

تحرير:التحرير ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 21 31دمنهور 22 30الإسكندرية 24 28بلطيم 24 28مطروح 23
اقرأ المزيد
عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي 2

مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يشيد بتنامي الاقتصاد المصري

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بنيويورك، في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، والذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بمصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي 2

مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.. تفاصيل لقاء السيسي وترامب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نيويورك. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي رحب بالرئيس السيسي، مؤكدا تقديره لشخصه، ومشددا على حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة.
السيسى-وترامب (2)

ترامب: الرئيس السيسي زعيم حقيقي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين في نيويورك، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس السيسي زعيم حقيقي"، وأكد الرئيس السيسي، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
السيسى-وترامب (3)

السيسي لترامب: الرأي العام في مصر لن يقبل بحكم الإسلام السياسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الاجتماعات المتبادلة تعكس التفاهم الكبير بين البلدين، مؤكدا لترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يحكم الإسلام السياسي البلاد، مشيرا إلى أن سعي الإسلام السياسي، للوصول إلى السلطة، سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا ولطيف ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-تين-شوكى

حرارة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

شبورة وحرارة وأتربة.. الأرصاد تُعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس (3)

رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]