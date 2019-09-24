اعتقال جندي أمريكي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي

تحرير:وكالات ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

قوات أمريكية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، القبض على جندي في الجيش الأمريكي، للاشتباه في تخطيطه للقيام بعمليات إرهابية لصالح اليمين المتطرف. وقال مكتب التحقيقات في بيان: إن "الجندي ناقش خطط لتفجير شبكة أخبار أمريكية كبرى، كما ناقش السفر إلى أوكرانيا للقتال مع جماعة يمينية متطرفة عنيفة، وأنه وزع معلومات على الإنترنت بشأن كيفية صنع القنابل". كما أشارت السلطات إلى أن الجندي، جاريت وليام سميث، حارب على الإنترنت، المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أورورك، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكشف عميل فيدرالي أمريكي أنه تخفى واستطاع التحدث مع سميث في موقع دردشة على الإنترنت، أعلن فيها الأخير نيته بالقيام بهجوم في الولايات المتحدة. جدير بالذكر أن "سميث" على اتصال مع أمريكي آخر، يدعى كريج لانج، الذي سافر إلى أوكرانيا وقاتل مع جماعة يمينية هناك باسم "الجناح اليميني". يذكر أن الولايات المتحدة