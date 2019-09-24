وزير خارجية الصين: صداقتنا مع باكستان لا تقبل الكسر

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

الصين

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده وباكستان تربطهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة في مختلف الظروف، وإن علاقة الصداقة بين البلدين لا تقبل الكسر. وأضاف وانغ خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن الثقة والفهم والدعم المتبادل هي السمات الدائمة للعلاقة بين البلدين. وتابع أن الصين تعتزم مواصلة دعم جهود باكستان في الدفاع عن سيادتها على أراضيها وكرامتها الوطنية، وأن التعاون الصيني-الباكستاني ساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية الوطنية في باكستان، وتحسين الأحوال المعيشية لشعبها.

وأشار إلى أنه يتعين على الجانبين العمل معا في بناء الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني؛ ليكون نموذجا لمشروعات التنمية عالية الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق.وقال خان إن بلاده ستعمل بقوة على دفع عملية تحديث وتطوير الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني ومواصلة بذل كل الجهود؛ لضمان سلامة المشروعات والشركات